Wintersport | Sportschau So läuft der Wintersport am Wochenende Stand: 15.11.2022 09:58 Uhr

Der Wintersport nimmt langsam Fahrt auf: Die Slalom-Fahrerinnen starten in Levi in die neue Saison. Außerdem: Eisschnelllaufen, Slopestyle und Eiskunstlaufen.

Ski Alpin

Eigentlich sollte die Ski-Alpin-Saison schon längst in vollem Gange sein. Doch zahlreiche Ausfälle haben den Weltcup-Kalender durcheinander gewirbelt. Nach der Riesenslalom-Absage von Sölden und den Speedrennen in Zermatt sowie dem Ausfall des Parallelslaloms in Lech/Zürs geht es aber an diesem Wochenende für die Spezialistinnen endlich los.

Im finnischen Levi findet der erste Weltcup der neuen Saison statt. Als deutsche Favoritin geht Lena Dürr ins Rennen. Die 31-Jährige hat beste Erinnerungen an Levi. Dort überraschte sie im vergangenen Winter in beiden Slaloms zweimal mit dem dritten Platz. Auch Emma Aicher überzeugte in Levi. Die 19-Jährige holte einen starken 14. Rang. Der BR überträgt die Rennen am Samstag live ab 10 Uhr und am Sonntag ab 10.15 Uhr. Außerdem gibt es beide Rennen im Live-Ticker.

Snowboard

Die Slopestyle-Saison wird am Stubaier Gletscher eröffnet. Zum sechsten Mal findet das Event statt. Aliah Delia Eichinger will bei den Frauen ins Finale, Jacob Gessner hat hingegen nur Außenseiterchancen aufs Finale am Samstag. Außerdem sind der Olympiasieger Alex Hall (Slopestyle-Gold) sowie der Silbermedaillengewinner Colby Stevenson (Big Air) am Start.

livestream Freestyle Slopestyle der Männer und Frauen in Stubai, am 19.11. ab 11.20 Uhr Am Stubaier Gletscher wird es kühl und cool. Die Freestyler gehen wieder an den Start und packen beeindruckende Tricks auf dem Slope-Track aus.

Eisschnelllaufen

Völlig überraschend hat sich Felix Rijhnen für den anstehenden Weltcup in Heerenveen in die Favoritenrolle gebracht. Beim Weltcup in Stavanger feierte der 32-Jährige seinen ersten Sieg. An diesem Wochenende greifen die Eisschnellläufer wieder an.

Eiskunstlaufen

Im japanischen Sapporo findet der fünfte Eiskunstlauf-Grand-Prix der Saison statt. Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Letizia Roscher und Luis Schuster will nach dem Bronzelauf von in Sheffield am vergangenen Wochenende auch in Japan wieder angreifen.