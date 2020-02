Wintersport kompakt

Freeski: Sabrina Cakmakli 13. in der Halfpipe

Die Allgäuerin Sabrina Cakmakli verpasste beim Freestyle-Weltcup in der Halfpipe in Calgary das Finale der besten Acht und landete auf Platz 13. Der Sieg ging an die Chinesin Ailing Eileen Gu vor der Kanadierin Rachael Karker und der Russin Walerija Demidowa.

Bei den Männern ging der Sieg an den Briten Gus Kenworthy, der den Kanadier Brendan Mackay und den US-Amerikaner Birk Irving auf die Plätze verwies. Der einzige deutsche Starter Marius Reck wurde 34.

Snowboard: André Höflich im Halfpipe-Finale

Auch die Snowboarder sind in Calgary im Einsatz. Der Kemptener André Höflich steht nach zuletzt starken Weltcupauftritten erneut im Finale. Derzeit ermitteln die besten zehn Starter den Sieger.

