Wintersport-News: Rodlerin Tiebel beendet Karriere

Rodeln: Tiebel beendet sportliche Karriere

Rennrodlerin Jessica Tiebel hat angekündigt, ihre sportliche Karriere zu beenden. Die erst 22-Jährige vom RRC Altenberg will sich fortan auf ihr Studium konzentrieren. "Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass mir der Rodelsport nicht mehr so viel Spaß macht wie einst, und dass ich sowohl physisch als auch psychisch an meiner Grenze angekommen bin" , schrieb sie in einem Brief an den Vorstand ihres Heimatvereines.

Bundestrainer Norbert Loch bedauert den Rücktritt der viermaligen Junioren-Weltmeisterin: "Wir bedauern Jessicas Entscheidung sehr, weil wir mit ihr ein großes Rodeltalent in der Nationalmannschaft verlieren. Wir respektieren natürlich ihren Entschluss und wünschen ihr sowohl für ihr Studium und ihre spätere berufliche Zukunft als auch privat nur das Beste."

Ski Alpin: Dreßen entscheidet nach Training über Kvitfjell-Start

Thomas Dreßen

Skirennfahrer Thomas Dreßen will über einen Start bei Abfahrt und Super-G in Kvitfjell am Wochenende erst nach den Trainings entscheiden. "Nach meinem Sturz in Hinterstoder habe ich mich einige Tage geschont" , berichtete der 26-Jährige. Er hatte sich am Samstag in Österreich beide Schultern ausgekugelt, weitere Bänder in dem Gelenk aber nicht schlimmer verletzt. Deshalb trat der Oberbayern den Flug nach Skandinavien mit dem Team an.