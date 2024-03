Wettbewerbe und Zeiten So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 05.03.2024 09:55 Uhr

Es wird noch einmal aufregend für die Skispringer: Bei der Raw-Air-Tour geht es um mehr als nur Weltcuppunkte. Die Biathleten sind dem Schietwetter entflohen und laufen spät am Abend in den USA und die Langläufer wollen am Holmenkollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Dazu sind die alpinen Techniker gefragt und in Winterberg wollen die Snowboarder ihren Heimvorteil nutzen. Hier gibt es die Termin-Übersicht.

Der Wintersport im Ersten am Freitag, 08.03.2024 Startzeit Wettbewerb 20.15 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow, 4 x 7,5 km Staffel Männer ca. 21.50 Uhr Benedikt Doll – Der letzte Weltmeister ca. 22.50 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow, 7,5 km Sprint Frauen

Webexklusive Livestreams am Freitag Startzeit Wettbewerb Auf sportschau.de 17 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, Quali der Männer Livestream 20 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, Quali der Frauen Livestream

Der Wintersport im Ersten am Samstag, 09.03.2024 Startzeit Wettbewerb 9.25 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Kranjska Gora, Riesenslalom Männer, 1. Lauf 10 Uhr Nordische Kombi: Weltcup in Oslo, Springen Männer 10.25 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Are, Riesenslalom Frauen, 1. Lauf 11 Uhr Eishockey: DEL - 52. Spieltag 11.10 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow: Zusammenfassung Sprint Frauen (vom Freitag) 12.05 Uhr Para-Biathlon-Weltmeisterschaften: Zusammenfassung 12.20 Uhr Langlauf: Weltcup in Oslo - 50 km Massenstart Frauen 13 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Kranjska Gora, Riesenslalom Männer, 2. Lauf 13.30 Uhr Nordische Kombi: Weltcup in Oslo, 5 km-Lauf Frauen 13.55 Uhr Nordische Kombi: Weltcup in Oslo, 10 km-Lauf Männer 14.35 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, 1. Durchgang Männer 15.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Are, Riesenslalom Frauen, 2. Lauf (Zusammenfassung) 15.40 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, 2. Durchgang Männer 16.35 Uhr Snowboard: Weltcup in Winterberg, Parallel-Slalom Frauen und Männer 17.30 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, 2. Durchgang, Frauen 20.15 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow, 4 x 6 km Staffel Frauen 21.45 Uhr Doku: Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon (7) 22.50 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow, 10 km Sprint Männer

Webexklusive Livestreams am Samstag Startzeit Wettbewerb Auf sportschau.de 13.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Are, Riesenslalom Frauen Livestream 16.45 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, Frauen Livestream 18.30 Uhr Snowboardcross: Weltcup in Cortina, Frauen und Männer Livestream

Der Wintersport im Ersten am Sonntag, 10.03.2024 Startzeit Wettbewerb 9.25 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Kranjska Gora, Slalom Männer, 1. Lauf 10 Uhr Nordische Kombi: Weltcup in Oslo, Springen Männer 10.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Are, Slalom Frauen, 1. Lauf 11.05 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow: Zusammenfassung Sprint Männer (vom Samstag) 12.20 Uhr Langlauf: Weltcup in Oslo - 50 km Massenstart Frauen 13 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Kranjska Gora, Slalom Männer, 2. Lauf 13.30 Uhr Nordische Kombi: Weltcup in Oslo, 10 km-Lauf Männer 14 Uhr Ski Alpin: Weltcup in Are, Slalom Frauen, 2. Lauf 14.30 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, Großschanze Männer 16.10 Uhr Snowboard: Weltcup in Winterberg, Parallel-Slalom Team 16.50 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow, 10 km Verfolgung Frauen 18 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, 2. Durchgang Frauen 18.40 Uhr Biathlon: Weltcup in Soldier Hollow, 12,5 km Verfolgung Männer

Webexklusive Livestreams am Sonntag Startzeit Wettbewerb Auf sportschau.de 17 Uhr Skispringen: Weltcup in Oslo, Frauen Livestream