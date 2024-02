Wettbewerbe und Zeiten So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 19.02.2024 16:24 Uhr

Saisonhöhepunkt im Bob und Skeleton - in dieser Woche startet die WM in Winterberg. Die Skispringer dürfen von der Skiflug-Schanze in Oberstdorf. Außerdem stehen Weltcups u.a. im Ski Alpin, Skicross, Rodeln, .... - und mehr an. Hier gibt es die Übersicht.

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau Im Ticker 10 Uhr Skeleton-WM Winterberg, Frauen, 1. Lauf Livestream Ticker 14 Uhr Skeleton-WM Winterberg, Männer, 1. Lauf Livestream Ticker 16.40 Uhr Skispringen, Skiflug-Weltcup in Oberstdorf, Quali Männer Livestream

Der Wintersport im Ersten am Freitag, 23.02.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau Im Ticker 10 Uhr Skeleton-WM Winterberg, Frauen, 3. Lauf Livestream Ticker 14 Uhr Skeleton-WM Winterberg, Männer, 3. Lauf Livestream Ticker 15.45 Uhr Skispringen, Skiflug-Weltcup in Oberstdorf, Super Team Männer Livestream Ticker

Der Wintersport im Ersten am Samstag, 24.02.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau Im Ticker 9.30 Uhr Rodeln: Weltcup in Sigulda, Einsitzer Frauen, 1. Lauf Livestream Ticker 9.55 Uhr Eishockey: DEL Livestream 10.05 Uhr Skeleton-WM Winterberg, Mixed-Team Livestream Ticker 10.30 Uhr Para-Snowboard-Weltcup - Snowboardcross Livestream 10.40 Uhr Leichtathletik: Stadionfest ISTAF Livestream 10.55 Uhr Ski Alpin: Weltcup Val di Fassa, Super-G Frauen Livestream Ticker 12.10 Uhr Rodeln: Weltcup in Sigulda, Einsitzer Frauen, 1. Lauf Livestream Ticker 12.30 Uhr Bob-WM: Monobob Frauen, 1. und 2. Lauf Livestream Ticker 12.50 Uhr Freestyle-Weltcup Reiteralm - Skicross Livestream 13.45 Uhr Snowboard-Weltcup in Krynica, Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer Livestream 14.25 Uhr Skispringen, Weltcup in Hinzenbach, Frauen Livestream Ticker 15.15 Uhr Bob-WM: Zweierbob Männer, 2. Lauf Livestream Ticker 15.50 Uhr Skispringen, Skiflug-Weltcup in Oberstdorf, Männer, 1. Durchgang Livestream Ticker 16.50 Uhr Rodeln: Weltcup in Sigulda, Doppelsitzer Frauen und Männer Livestream Ticker 17.05 Uhr Skispringen, Skiflug-Weltcup in Oberstdorf, Männer, 2. Durchgang Livestream Ticker

Der Wintersport im Ersten am Freitag, 24.02.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau Im Ticker 9.30 Uhr Ski Alpin, Weltcup in Palisades, Riesenslalom Männer Livestream Ticker 10 Uhr Rodeln: Weltcup in Sigulda, Einsitzer Männer, 1. Lauf Livestream Ticker 10.25 Uhr 10 Jahre nach Olympia in Sotschi Livestream 10.55 Uhr Ski Alpin: Weltcup Val di Fassa, Super-G Frauen Livestream Ticker 12.15 Uhr Rodeln: Weltcup in Sigulda, Einsitzer Männer, 2. Lauf Livestream Ticker 12.35 Uhr Bob-WM: Das Duell Lochner gegen Friedrich Livestream 12.50 Uhr Bob-WM: Monobob Frauen, 4. Lauf Livestream Ticker 13.20 Uhr Freestyle-Weltcup Reiteralm - Skicross Livestream 13.45 Uhr Snowboard-Weltcup in Krynica, Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer Livestream 14.20 Uhr Skispringen, Weltcup in Hinzenbach, Frauen Livestream Ticker 15.20 Uhr Bob-WM in Winterberg: Zweierbob Männer, 3. und 4. Lauf Livestream Ticker 15.50 Uhr Skispringen, Skiflug-Weltcup in Oberstdorf, Männer, 1. Durchgang Livestream Ticker 16.50 Uhr Rodeln: Weltcup in Sigulda, Sprint Frauen, Doppelsitzer Männer Livestream Ticker 17.05 Uhr Skispringen, Skiflug-Weltcup in Oberstdorf, Männer, 2. Durchgang Livestream Ticker