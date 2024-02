Wettbewerbe und Zeiten So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 12.02.2024 15:38 Uhr

Die Biathlon-WM in Nove Mesto geht in die zweite Woche - gibt es die ersten Medaillen für die Deutschen? Die Eisschnellläufer ermitteln die Einzelstrecken-Weltmeister. Außerdem stehen Weltcups u.a. im Skispringen, Ski Alpin, Rodeln, Bob, Langlauf, ... an. Wann was läuft - hier gibt es die Übersicht.

Der Wintersport im Ersten am Dienstag, 13.02.2024 Wettbewerb Sendezeit im Ersten Im Ticker Biathlon-WM: 15-km-Einzel der Frauen 17 Uhr Ticker Langlauf: Weltcup in Canmore, Sprint 19.30 Uhr im Livestream Ticker

Der Wintersport in der Sportschau am Mittwoch, 14.02.2024 Startzeit Wettbewerb Im Ticker 17.20 Uhr Biathlon-WM: 20-km-Einzel der Männer Ticker

Der Wintersport in der Sportschau am Donnerstag, 15.02.2024 Startzeit Wettbewerb Im Ticker 18 Uhr Biathlon-WM: Single-Mixed-Staffel Ticker

Der Wintersport in der Sportschau am Freitag, 16.02.2024 Startzeit Wettbewerb Im Ticker 8 Uhr Skispringen: Weltcup Sapporo, Quali Männer Ticker 10 Uhr Skeleton: Weltcup Altenberg, 1. Lauf Frauen 10.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup Cans Montana, Frauen Abfahrt Ticker 14 Uhr Skeleton: Weltcup Altenberg, 1. Lauf Männer 18.30 Uhr Skeleton: Weltcup Altenberg, Mixed-Team 20.30 Uhr Eisschnelllauf: Einzelstrecken-WM Calgary Mannschaftsverfolgung

Der Wintersport in der Sportschau am Samstag, 17.02.2024 Startzeit Wettbewerb Im Ticker 8 Uhr Skispringen: Weltcup Sapporo, Einzel Männer Ticker 9.30 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Doppelsitzer Männer, 1. Lauf 9.48 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Doppelsitzer Frauen, 1. Lauf 10 Uhr Bob: Weltcup in Altenberg, Monobob Frauen 10.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup Cans Montana, Frauen Abfahrt Ticker 10.45 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Doppelsitzer Männer, 2. Lauf 11.37 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf 12 Uhr Ski Alpin: Weltcup Kvitfjell, Männer Abfahrt Ticker 12 Uhr Skispringen: Weltcup Rasnov, Einzel Frauen fällt aus 12.40 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Einsitzer Männer, 1. Lauf 13.45 Uhr Biathlon: WM in Nove Mesto, 4x6-km Staffel Frauen Ticker 14 Uhr Bob: Weltcup in Altenberg, Zweier Männer 14.10 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Einsitzer Männer, 2. Lauf 16.30 Uhr Biathlon: WM in Nove Mesto, 4x7,5-km Staffel Männer Ticker 19.30 Uhr Skilanglauf: Weltcup Theodore Wirth, Sprint, Finals Ticker 20.30 Uhr Eisschnelllauf: Einzelstrecken-WM Calgary Massenstart Frauen / Männer

Der Wintersport in der Sportschau am Sonntag, 18.02.2024 Startzeit Wettbewerb Im Ticker 3 Uhr Skispringen: Weltcup Sapporo, Einzel Männer Ticker 10 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Einsitzer Frauen, 1. Lauf 10 Uhr Bob: Weltcup in Altenberg, Zweier Frauen 10.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup Cans Montana, Frauen Super-G Ticker 11.25 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Einsitzer Frauen, 2. Lauf 12 Uhr Ski Alpin: Weltcup Kvitfjell, Männer Super-G Ticker 12.30 Uhr Skispringen: Weltcup Rasnov, Einzel Frauen fällt aus 12.45 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Sprint Einsitzer Männer 13.30 Uhr Bob: Weltcup in Altenberg, Vierer Männer 13.30 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Sprint Doppelsitzer Männer 14.15 Uhr Biathlon: WM in Nove Mesto, Massenstart Frauen Ticker 14.15 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Sprint Doppelsitzer Frauen 14.45 Uhr Rodeln: Weltcup in Oberhof, Sprint Einsitzer Frauen 16.30 Uhr Biathlon: WM in Nove Mesto, Massenstart Männer Ticker 17.30 Uhr Skilanglauf: Weltcup Theodore Wirth, 10 km Freistil Männer Ticker 19.45 Uhr Skilanglauf: Weltcup Theodore Wirth, 10 km Freistil Frauen Ticker 20 Uhr Eisschnelllauf: Einzelstrecken-WM Calgary Frauen / Männer