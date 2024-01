Wettbewerbe und Zeiten So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 29.01.2024 14:08 Uhr

Die lange Wintersport-Woche beginnt diesmal bereits am Dienstag. Alpin, Skispringen, Nordische Kombi, Skicross, Bob, Rodeln und mehr. Wann läuft was in der Sportschau? Hier gibt es den Termin-Überblick.

Am Kronplatz in Italien beginnt die Wintersport-Woche diesmal bereits am Dienstag (30.01.2024) - ein Riesenslalom der Frauen steht an. Die beiden Läufe werden die einzigen Wettkämpfe für die Alpin-Frauen in dieser Woche sein. Die beiden Abfahrten am Wochenende in Garmisch wurden abgesagt. Auch die Männer können ihre Abfahrten in Chamonix nicht fahren.

Dafür freuen sich die Skispringer auf einen Heim-Weltcup in Willingen. Von der Mühlenkopfschanze gehen sowohl die Männer als auch die Frauen vom Bakken. In Seefeld steht für die Nordischen Kombinierer das Triple an. In Altenberg geht es eine Woche nach der Rodel-WM diesmal um Weltcuppunkte. Und in Sigulda messen sich Skeleton- und Bob-Piloten.

Der Wintersport am Dienstag, 30.01.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen Kronplatz, 1. Lauf Livestream 13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen Kronplatz, 2. Lauf Livestream

Der Wintersport am Freitag, 02.02.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Zweierbob: Weltcup Frauen Sigulda, 2. Lauf Livestream 9.55 Uhr Nordische Kombination: Springen Männer, Seefeld Livestream 10.30 Uhr Ski Freestyle: Weltcup Skicross Alleghe Livestream 10.50 Uhr Nordische Kombination: Springen Frauen, Seefeld Livestream 11.35 Uhr Special Olympics National Games Winter Thüringen Livestream 11.55 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Männer Chamonix abgesagt 12 Uhr Skeleton: Weltcup Männer Sigulda, 2. Lauf Livestream 13.15 Uhr Ski Freestyle: Weltcup Skicross Alleghe Livestream 14.05 Uhr Zweierbob: Weltcup Frauen Sigulda Livestream 14.40 Uhr Skeleton: Weltcup Männer Sigulda Livestream 15.05 Uhr Nordische Kombination: 7,5-km-Lauf Männer, Seefeld Livestream 15.45 Uhr Nordische Kombination: 5-km-Lauf Frauen, Seefeld Livestream 16.20 Uhr Skeleton: Weltcup Frauen Sigulda Livestream 16.45 Uhr Skispringen: Weltcup Männer Willingen, Qualifikation Livestream 18.15 Uhr Skispringen: Weltcup Frauen Willingen, Qualifikation Livestream

Der Wintersport am Samstag, 03.02.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Rodeln: Weltcup Altenberg Doppelsitzer, 1. Lauf Livestream 9.25 Uhr Eishockey DEL Livestream 9.35 Uhr Para-Ski: Weltcup Cortina Livestream 9.45 Uhr Nordische Kombination: Springen Männer, Seefeld Livestream 10.20 Uhr Snowboardcross: Weltcup Gudauri Livestream 10.35 Uhr Rodeln: Weltcup Altenberg Doppelsitzer, 2. Lauf Livestream 10.50 Uhr Bob: Monobob Frauen Sigulda Livestream 10.50 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen Garmisch abgesagt 12.15 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Männer Chamonix abgesagt 13.25 Uhr Skispringen: Weltcup Frauen Willingen Livestream 14.03 Uhr Zweierbob: Weltcup Männer, Sigulda, 1. Lauf Livestream 14.20 Uhr Nordische Kombination: 10-km-Lauf Männer Seefeld Livestream 14.50 Uhr Rodeln Weltcup Altenberg Männer Livestream 15.05 Uhr Ski Freestyle: Skicross Weltcup Alleghe Livestream 15.30 Uhr Zweierbob: Weltcup Männer, Sigulda, 2. Lauf Livestream 15.30 Uhr Rodeln Weltcup Altenberg Doppelsitzer Frauen Livestream 15.50 Uhr Skispringen: Weltcup Männer Willingen, 1. Durchgang Livestream 16.50 Uhr Rodeln Weltcup Altenberg Doppelsitzer Frauen Livestream 17 Uhr Skispringen: Weltcup Männer Willingen, 2. Durchgang Livestream

Der Wintersport am Sonntag, 04.02.2024 Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.25 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer Chamonix, 1. Lauf Livestream 10.05 Uhr Snoboardcross: Weltcup in Gudauri Livestream 10.30 Uhr Rodeln: Weltcup Altenberg Einsitzer Frauen Livestream 10.55 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen Garmisch abgesagt 12.15 Zweierbob: Weltcup Frauen Sigulda Livestream 12.25 Uhr Skispringen: Weltcup Willingen Frauen Livestream 13.15 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer Chamonix, 2. Lauf Livestream 13.35 Uhr Para-Biathlon: Weltcup Martell Livestream 13.45 Uhr Nordische Kombination: Springen Männer Seefeld Livestream 14.30 Uhr Rodeln Weltcup Altenberg Teamstaffel Livestream 15 Uhr Zweierbob: Weltcup Männer Sigulda Livestream 15.25 Uhr Nordische Kombination: 12,5-km-Lauf Männer Seefeld Livestream 16.05 Uhr Skispringen: Weltcup Männer Willingen, 1. Durchgang Livestream 17.03 Uhr Leichtathletik: Indoor ISTAF Düsseldorf Livestream 17.15 Uhr Skispringen: Weltcup Männer Willingen, 2. Durchgang Livestream