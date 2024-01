Wettbewerbe und Zeiten im Überblick So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 09.01.2024 08:23 Uhr

Die Biathleten ziehen nach Ruhpolding weiter, die Skispringrn müssen von Tournee-Modus auf Weltcup schalten und die Eiskunstläufer krönen ihre Europameister. Hier gibt es den Termin-Überblick.

Für einige Athleten ist es der erste Wettkampf nach der Weihnachtspause, für andere die Rückkehr in den "Alltag". Nach den aufregenden Tagen während der Vierschanzentournee müssen sich Andreas Wellinger und Co. nun in Polen beweisen. Für die Biathleten ist nach dem Heimrennen vor dem Heimrennen: Von Oberhof geht es nach Ruhpolding. Können die DSV-Skijäger ihre gute Verfassung bestätigen? Auch die Nordischen Kombinierer genießen Heimvorteil. Erstmals sind neben den Männern auch die Frauen in Oberstdorf am Start.

Die alpinen Speed-Spezialisten haben in Wengen und Zauchensee mehrere Chancen für Top-Ergebnisse und die Rodler wollen ihren Lauf auch in Innsbruck-Igls fortsetzen und sich neben Weltcuppunkten auch die EM-Titel sichern. Außerdem schweben die Eiskunstläufer über das Eis. Wir übertragen alle Entscheidungen im Livestream.

Der Wintersport am Mittwoch, 10.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 12.45 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Kurzprogramm der Paare, Kaunas Livestream 14.30 Uhr Biathlon: Staffel der Frauen, Ruhpolding Live-Ticker 17.45 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Kurzprogramm der Männer, Kaunas Livestream

Der Wintersport am Donnerstag, 11.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 12.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt der Männer, Wengen Live-Ticker 13.05 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Kurzprogramm der Frauen, Kaunas Livestream 14.30 Uhr Biathlon: Staffel der Männer, Ruhpolding Live-Ticker

Der Wintersport am Freitag, 12.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Skeleton: Frauen, St. Moritz 12 Uhr Skeleton: Männer, St. Moritz 12.30 Uhr Ski Alpin: Super G der Männer, Wengen Live-Ticker 16 Uhr Skeleton: Mixed-Team, St. Moritz 10.45 Uhr Ski Alpin: Super G der Frauen, Zauchensee Live-Ticker 12.50 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Rhythmustanz der Eistanz-Paare Livestream 14.30 Uhr Biathlon: Sprint der Frauen, Ruhpolding Live-Ticker 17.05 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Kür der Männer, Kaunas Livestream 18 Uhr Skispringen, Qualifikation der Männer, Wisla

Der Wintersport am Samstag, 13.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8 Uhr Skispringen: Einzel der Frauen, Sapporo Live-Ticker 9 Uhr Bob: Monobob der Frauen, St. Moritz 9 Uhr Rodeln: EM & Weltcup, Einsitzer-Frauen, Innsbruck-Igls 9.45 Uhr Nordische Kombi: Springen der Männer, Oberstdorf Live-Ticker 10.45 Uhr Ski Alpin: Abfahrt der Frauen, Zauchensee Live-Ticker 11 Uhr Nordische Kombi: Springen der Frauen, Oberstdorf Live-Ticker 11.55 Uhr Rodeln: EM & Weltcup, Doppelsitzer der Männer, Innsbruck-Igls 12.05 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Kür der Frauen, Kaunas Livestream 12.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt der Männer, Wengen Live-Ticker 12.43 Uhr Rodeln: Doppelsitzer der Frauen, Innsbruck-Igls 13 Uhr Bob: Zweierbob der Männer, St. Moritz 13.30 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer, Scuol 13.45 Uhr Nordische Kombi: 10-km-Rennen der Männer, Oberstdorf Live-Ticker 14.30 Uhr Biathlon: Sprintrennen der Männer, Ruhpolding Live-Ticker 14.45 Uhr Nordische Kombi: 5-km-Rennen der Männer, Oberstdorf Live-Ticker 16 Uhr Skispringen: Super Team-Wettbewerb der Männer, Wisla Live-Ticker 17.35 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Kür der Eistanz-Paare, Kaunas Livestream

Der Wintersport am Sonntag, 14.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 3 Uhr Skispringen: Einzel der Frauen, Sapporo Live-Ticker 9 Uhr Nordische Kombi: Springen der Frauen, Oberstdorf Live-Ticker 9 Uhr Bob: Zweierbob der Frauen, St. Moritz 10 Uhr Rodeln: EM & Weltcup, Einsitzer der Männer, Innsbruck-Igls 10 Uhr Nordische Kombi: Springen der Männer, Oberstdorf Live-Ticker 10.15/13.15 Uhr Ski Alpin: Slalom der Männer, Wengen Live-Ticker 11 Uhr Ski Alpin: Super G der Frauen, Zauchensee Live-Ticker 12 Uhr Nordische Kombi:5-km-Rennen der Frauen, Oberstdorf Live-Ticker 12.30 Uhr Biathlon: Verfolgung der Frauen, Ruhpolding Live-Ticker 13 Uhr Bob: Viererbob der Männer, St. Moritz 13.30 Uhr Rodeln: EM & Weltcup, Teamstaffel, Innsbruck-Igls 14.15 Uhr Nordische Kombi: 7,5-km-Rennen der Männer, Oberstdorf Live-Ticker 14.30 Uhr Eiskunstlaufen: EM, Schaulaufen, Kaunas Livestream 14.45 Uhr Biathlon: Verfolgung der Männer, Ruhpolding Live-Ticker 16 Uhr Skispringen: Einzel der Männer von der Großschanze, Wisla Live-Ticker