Biathlon, Skispringen, Ski Alpin und mehr So läuft der Wintersport ab Donnerstag bei der Sportschau Stand: 12.12.2023 13:28 Uhr

Am letzten großen Weltcup-Wochenende vor der Weihnachtspause wird es für die Wintersportler noch einmal ernst. Feiern die Skispringer eine gelungene Tournee-Generalprobe, haben die Biathleten wieder Zielwasser intus und bleiben die Rodler in der Erfolgsspur? Hier gibt es den Termin-Überblick.

Das lange Wintersport-Wochenende beginnt schon am Donnerstag (14.12.2023) - mit der Abfahrt der Männer in Gröden. Die Biathleten starten mit einem Sprint in Lenzerheide ins letzte Weltcup-Wochenende des Jahres. Dazu feiern die Snowboarder ihren Saisonauftakt.

Der Wintersport am Donnerstag, 14.12. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 11.45 Uhr Ski Alpin: Abfahrt, Männer in Gröden Live-Ticker 13:15 Uhr Snowboard: Parallel Riesenslalom, Frauen und Männer in Carezza 14.15 Uhr Biathlon: 7,5 km Sprint, Frauen in Lenzerheide Live-Ticker 18 Uhr Skispringen: Großschanze, Qualifikation, Frauen in Engelberg

So richtig Fahrt nimmt der Wintersport am Freitag auf. Jetzt greifen auch die Skispringer ein. Auf der Großschanze in Engelberg steigt die Generalprobe für die Vierschanzentournee. Los geht es mit der Qualifikation. Die Biathlon-Männer versuchen an die Leistungen von Östersund anzuknüpfen, die Nordischen Kombinierer hoffen auf den ersten großen Erfolg unter Neu-Trainer Eric Frenzel. Rasant schnell wird es in der Eisrinne in Innsbruck, spektakulär geht es bei Ski Freestyler zu.

Der Wintersport am Freitag, 15.12. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.30 Uhr Bob: Monobob, Frauen in Innsbruck 10.30 Uhr Nordische Kombination: Springen, Frauen in Ramsau Live-Ticker 11.30 Uhr Skeleton: Männer in Innsbruck 11.45 Uhr Ski Alpin: Super-G, Männer in Gröden Live-Ticker 12.30 Uhr Langlauf: Sprint Freistil, Frauen und Männer in Trondheim Live-Ticker 12.30 Uhr Ski Freestyle: Moguls, Frauen und Männer in Alpe d'Huez 13 Uhr Skispringen: Qualifikation, Männer in Engelberg 13.45 Uhr Nordische Kombination: 10 km Lauf, Männer in Ramsau Live-Ticker 14.15 Uhr Biathlon: 10 km Sprint, Männer in Lenzerheide Live-Ticker 15 Uhr Nordische Kombination: 5 km Lauf, Frauen in Ramsau Live-Ticker 15.30 Uhr Skeleton: Frauen in Innsbruck 15.30 Uhr Skispringen: Großschanze, Frauen in Engelberg Live-Ticker 17 Uhr Nordische Kombination: Springen, Männer in Ramsau Live-Ticker 18 Uhr Ski Freestyle: Big Air, Frauen und Männer in Copper Mountain 21 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe, Frauen und Männer in Copper Mountain

Wintersport - Mitten in der Nacht bis weit nach Sonnenuntergang steht am Samstag auf dem Programm. Während die Nordischen Kombinierer bereits früh auf die Schanze müssen, sind die Skispringer erneut unter Flutlicht gefordert. Im Biathlon finden die Verfolger statt und die Langläufer sind beim Skiathlon gefordert. Außerdem: Bob, Rodeln, Nordische Kombination, Ski Alpin, Freestyle und Snowboard. Langweilig wird es ganz sicher nicht...

Der Wintersport am Samstag, 16.12. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 0.00 Uhr Rodeln: Doppelsitzer, Herren & Frauen in Whistler 2.30 Uhr Rodeln: Einsitzer, Herren in Whistler 7 Uhr Ski Freestyle: Aerials, Frauen und Männer in Changchun 9.15 Uhr Nordische Kombination: Springen, Männer in Ramsau Live-Ticker 10 Uhr Bob: Monobob, Frauen in Innsbruck 10.15 Uhr Snowboard Cross: Frauen und Männer in Cervinia 10.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt, Frauen in Val d'Isere Live-Ticker 10.35 Uhr Nordische Kombination: Frauen in Ramsau Live-Ticker 11.10 Uhr Langlauf: 20 km Skiathlon, Frauen in Trondheim Live-Ticker 11.45 Uhr Ski Alpin: Abfahrt, Männer in Gröden Live-Ticker 12.30 Uhr Skispringen: Großschanze, Frauen in Engelberg Live-Ticker 12.45 Uhr Biathlon: Verfolgung, Frauen in Lenzerheide Live-Ticker 13.15 Uhr Langlauf: 20 km Skiathlon, Männer in Trondheim Live-Ticker 13.30 Uhr Bob: Zweierbob, Männer in Innsbruck 13.30 Uhr Ski Freestyle: Dual Moguls, Frauen und Männer in Alpe d'Huez 14 Uhr Nordische Kombination: 5 km Lauf, Frauen in Ramsau Live-Ticker 14.40 Uhr Biathlon: Verfolgung, Männer in Lenzerheide Live-Ticker 15.30 Uhr Nordische Kombination: 7,5 km Lauf, Männer in Ramsau Live-Ticker 16 Uhr Skispringen: Großschanze, Männer in Engelberg Live-Ticker 18 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom, Frauen und Männer in Cortina d'Ampezzo 18 Uhr Ski Freestyle: Big Air, Frauen und Männer in Copper Mountain (USA) Live-Ticker

Für viele Athleten ist es der letzte Wettkampftag vor Weihnachten! Wer beschenkt sich selbst? Wer ist froh, dass danach endlich kurz Pause ist? Mit Spannung erwartet werden die ersten Massenstartrennen der Biathleten. In der Eisbahn in Innsbruck wollen die Bob-Piloten ihre Erfolgsserie fortsetzen und für die Skispringer steht der letzte Sprung in einem Wettbewerb vor der Vierschanzentournee - Auftakt am 28. Dezember in Oberstdorf - auf dem Programm.

Der Wintersport am Sonntag, 17.12. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 0.00 Uhr Rodeln: Einsitzer, Damen in Whistler 3.00 Uhr Rodeln: Teamstaffel in Whistler 7 Uhr Ski Freestyle in Changchun, Team, Aerials Tea 10 Uhr Bob: Zweierbob, Frauen in Innsbruck 10/13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom, Männer in in Alta Badia Live-Ticker 11 Uhr Ski Alpin: Super-G, Frauen in Val d'Isere Live-Ticker 11 Uhr Langlauf: 10 km klassisch, Frauen in Trondheim Live-Ticker 12.30 Biathlon: 12,5 km Massenstart, Frauen in Lenzerheide Live-Ticker 13.15 Uhr Langlauf: 10 km klassisch, Männer in Trondheim Live-Ticker 13.30 Uhr Bob: Viererbob, Männer in Innsbruck 14.45 Uhr Biathlon: 15 km Massenstart, Männer in Lenzerheide Live-Ticker 16 Uhr Skispringen: Großschanze, Männer in Engelberg Live-Ticker

Der Wintersport am Montag, 18.12. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10/13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom, Männer in Alta Badia Live-Ticker