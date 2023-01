Live-Ticker und Zeitplan So läuft die Wintersportwoche in der Sportschau Stand: 23.01.2023 16:57 Uhr

Die Rodler, Bobfahrer und Skeletonis ermitteln in dieser Woche ihre Weltmeister. Auch beim Skifliegen, den Kombinierern und den Langläufern ist Spannung angesagt - so läuft die Wintersportwoche.

Pause für die Biathleten vor der WM in Oberhof - dafür geht's im Eiskanal schon diese Woche um WM-Titel! Die Rodler ermitteln in Oberhof ihre Weltmeister, die Bobfahrer und Skeletonis auf der Natureisbahn in St. Moritz.

Die Skispringerinnen und Skispringer sind in Hinterzarten bzw. auf der Skiflugschanze am Kulm im Einsatz. Nordische Kombinierer und Langläufer messen sich in Seefeld/Österreich und Les Rousses, und bei er Eiskunstlauf-EM geht es ab Mittwoch um Medaillen.

Los geht's in dieser Woche mit den Alpinen: Gleich am Dienstag stehen der Weltcup-Riesenslalom der Frauen und das Nachtrennen in Schladming auf dem Programm, am Mittwoch geht es an gleicher stelle weiter. Die Wintersportwoche im überblick:

Wintersport-Fahrplan am Dienstag, 24. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.30/13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen am Kronplatz BR-Live-Stream/Live-Ticker 17.45/20.45 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer in Schladming BR-Live-Stream/Live-Ticker Ski Nordisch: Para-WM in Östersund/Schweden Ski Alpin: Para-WM in Espot/Spanien

Wintersport-Fahrplan am Mittwoch, 25. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.30/13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen am Kronplatz Live-Stream/Live-Ticker 12.30 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Kurzprogramm Paare ONE/Live-Stream 17.40 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Kurzprogramm Männer Live-Stream 17.45/20.45 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer in Schladming Live-Stream/Live-Ticker Ski Nordisch: Para-WM in Östersund/Schweden Ski Alpin: Para-WM in Espot/Spanien

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 26. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.00 Uhr Skeleton-WM in St. Moritz: 1. und 2. Lauf Männer 13.00 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Kurzprogramm Frauen ONE/Live-Stream 13.30 Uhr Skeleton-WM in St. Moritz: 1. und 2. Lauf Frauen 18.17 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Entscheidung Kür Paare Live-Stream 19.30 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer in Blue Mountain/Kanada Ski Nordisch: Para-WM in Östersund/Schweden Ski Alpin: Para-WM in Espot/Spanien

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 27. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.00 Uhr Skeleton-WM in St. Moritz: 3. und 4. Lauf Männer Live-Ticker 10.45/14.15 Uhr Nord. Kombination: Weltcup Frauen in Seefeld/Österreich Live-Ticker 11.45/15.00 Uhr Nord. Kombination: Weltcup Männer in Seefeld/Österreich Live-Ticker 12.00 Uhr Langlauf-Weltcup in in Les Rousses/Frankreich: 10 km freier Stil Frauen Live-Ticker 12.45 Uhr Skifliegen: Weltcup Quali Einzel Männer in Kulm Mitterndorf/Österreich 13.00 Uhr Rodel-WM in Oberhof: Sprintrennen Einzel Männer, Frauen, Doppelsitzer 13.08 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Rhythmus Tanz Eistanz ONE/Live-Stream 13.30 Uhr Skeleton-WM in St. Moritz: 3. und 4. Lauf Frauen 14.45 Uhr Langlauf-Weltcup in in Les Rousses/Frankreich: 10 km freier Stil Männer Live-Ticker 18.00 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Entscheidung Kür Männer Live-Stream 19.00 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer in Blue Mountain/Kanada Ski Nordisch: Para-WM in Östersund/Schweden Ski Alpin: Para-WM in Espot/Spanien

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 28. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 1.00 Uhr Ski Freestyle: Weltcup in Val St. Come/Kanada

Moguls Männer und Frauen 8.40/10.15 Uhr Rodel-WM in Oberhof: Doppelsitzer Männer 8.45/15.00 Uhr Nord. Kombination: Weltcup in Seefeld/Österreich, Einzel Frauen Live-Ticker 9.00 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Monobob 1. und 2. Lauf 9.26/10.50 Uhr Rodel-WM in Oberhof: Doppelsitzer Frauen 12.00 Uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Entscheidung Kür Frauen ONE/Live-Stream 9.30/12.30 Uhr Ski Alpin: Weltcup-Slalom Frauen in Spindlermühle/Tschechien Live-Ticker 10.15/13.45 Uhr Nord. Kombination: Weltcup in Seefeld/Österreich, Einzel Männer Live-Ticker 11.10 Uhr Ski Alpin: Weltcup-Super-G in Cortina d'Ampezzo Live-Ticker 11.45/13.15 Uhr Rodel-WM in Oberhof: Einsitzer Frauen 13.00 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Zweier Männer 1. und 2. Lauf 14.15 Uhr Skifliegen: Weltcup Einzel Männer in Kulm Mitterndorf/Österreich Live-Ticker 14.30 Uhr Langlauf-Weltcup in in Les Rousses/Frankreich: Sprint-Finals Frauen und Männer Live-Ticker 16.00 Uhr Skispringen: Weltcup Einzel Frauen in Hinterzarten Live-Ticker 17.35 uhr Eiskunstlauf-EM in Espoo/Finnland: Entscheidung Kür Eistanzen ONE/Live-Stream Ski Nordisch: Para-WM in Östersund/Schweden Ski Alpin: Para-WM in Espot/Spanien