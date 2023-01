Ski Alpin, Biathlon und Skispringen So läuft der Wintersport ab Dienstag in der Sportschau Stand: 09.01.2023 15:07 Uhr

Die Skispringer sind in Zakopane zu Gast. Der alpine Skizirkus macht Station in Flachau und an der legendären Lauberhornabfahrt in Wengen. Und die Biathleten starten beim stimmungsvollen Heimweltcup in Ruhpolding.

Während die Nordischen Kombinierer ihre Wettkämpfe in Klingenthal bestreiten, sind die Skeletonis in Altenberg und die Snowboarder in Bad Gastein und Scoul unterwegs.

Wintersport-Fahrplan am Dienstag, 10. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 18 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen Flachau, 1. Lauf Live-Ticker + Livestream BR 18.30 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom, Männer + Frauen, Bad Gastein Livestream 20.45 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen Flachau, 2. Lauf Live-Ticker + Livestream BR

Wintersport-Fahrplan am Mittwoch, 11. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 12.45 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom, Team, Bad Gastein Livestream 14.10 Uhr Biathlon, 20 km Einzel, Männer, Rupolding Das Erste/Livestream + Live-Ticker

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 12. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.10 Uhr Biathlon, 15 km Einzel, Frauen, Rupolding Das Erste/Livestream + Live-Ticker

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 13. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Skispringen: Einzel, Frauen, Yamagata Live-Ticker + Livestream 12.30 Uhr Ski Alpin: Super G, Männer, Wengen Das Erste/Livestream + Live-Ticker + Livestream 14.25 Uhr Biathlon: 4x7,5 km Staffel, Männer, Ruhpolding Das Erste/Livestream + Live-Ticker 14.30 Uhr Skispringen: Qualifikation in Zakopane Livestream 15.30 Uhr Skeleton: Männer, Altenberg 1. Lauf Livestream 17.20 Uhr Skeleton: Männer, Altenberg 2. Lauf Livestream

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 14. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Skispringen: Super Team, Frauen, Yamagata Das Erste/Livestream + Live-Ticker 11 Uhr Ski Alpin: Abfahrt, Frauen, St. Anton Das Erste/Livestream + Live-Ticker 11.30 Uhr Nordische Kombination: Einzel, Männer, Klingenthal, Springen Das Erste/Livestream + Live-Ticker 12.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt, Männer, Wengen Das Erste/Livestream + Live-Ticker 13.30 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom, Männer + Frauen, Scoul Livestream 13.45 Uhr Nordische Kombination: Einzel 10km, Männer, Klingenthal, 10 km Langlauf Das Erste/Livestream + Live-Ticker 14.24 Uhr Biathlon: Staffel 4x6km, Frauen, Ruhpolding Das Erste/Livestream + Live-Ticker 16 Uhr Skispringen: Einzel, Männer, Zakopane Das Erste/Livestream+ Live-Ticker 18 Uhr Snowboard: Big Air, Männer + Frauen, Kreischberg Livestream