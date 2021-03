Vockensperger und Morgan verpassen Medaille im Slopestyle

Halfpipe : Höflich schafft es ins WM -Finale

Snowboarder André Höflich

In der Halfpipe qualifizierte sich zuvor André Höflich für das Finale der besten zehn. Der 23-Jährige belegte Platz sechs in der Qualifikation und kämpft somit am Samstag (13.03.2021) um die Medaillen. "Jetzt freue ich mich auf das Finale am Samstag. Dann werde ich noch was draufsetzten und alles noch ein bisschen sauberer landen. Ich will auf jeden Fall in die Top Fünf – und vielleicht ist sogar eine Medaille drin" , sagte Höflich.

Ettel und Lechner stürzen

Benedikt Bockstaller und der erst 15-jährige Florian Lechner landeten bei ihrem WM -Debüt auf den Plätzen 15 und 22. Schmerzhaft endete die Qualifikation dagegen bei Leilanie Ettel und Christoph Lechner. Ettel konnte nach einem Trainingssturz auf die Rippe nur einen Lauf absolvieren und verpasste als Neunte knapp das Finale. Lechner verletzte sich im ersten Durchgang am Knie.

