Freestyle-Weltmeisterschaft So läuft die Ski- und Snowboard-Freestyle-WM Stand: 18.02.2023 09:19 Uhr

Erstmals findet in Georgien eine Ski-Weltmeisterschaft statt. Bei den Titelkämpfen, die am 19. Februar beginnen, haben auch ein paar Deutsche gute Medaillenchancen. Wer, was, wann und wo? Hier gibt es alle Informationen.

Am Wochenende beginnt für die Snowboarder und Ski-Freestyler der Saisonhöhepunkt. In Georgien beginnt die Weltmeisterschaft. Aus dem deutschen Team haben vor allem die alpinen Snowboarder sowie Boarder- und Skicrosser gute Medaillenchancen. Die größte deutsche Medaillenhoffnung greift bereits am Sonntag (19.02.2023) erstmals nach Gold.

Snowboard alpin: Hofmeister auf Goldmission

Snowboarderin Ramona Hofmeister will in Bakuriani endlich ihre erste WM-Goldmedaille holen. "Ich habe Silber und Bronze daheim. Das Ziel wäre eine andere Farbe" , sagt die 26-Jährige und mit Blick auf ihre bisherigen Medaillen der Titelkämpfe von 2021 und 2019 selbstbewusst. Die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin feierte rechtzeitig bei der WM-Generalprobe im kanadischen Blue Mountain ihren ersten Saisonsieg. Für Snowboard-Sportdirektor Andreas Scheid ist klar: "Das ist eine Frage der Zeit, dass Ramona auch mal bei einem Großereignis ganz oben steht. Sie gibt alles dafür, jeden Winter die Beste zu sein. Das ist die beste Voraussetzung."

Snowboarderin Ramona Hofmeister

Snowboard alpin: Fünf heiße Eisen im Feuer

Hofmeister greift am Sonntag ab 9 Uhr im Parallel-Riesenslalom nach Gold - sie möchte dabei die Nachfolge von 2021-Weltmeisterin Selina Jörg antreten. Die Bischofswiesenerin ist aber nicht die einzige Boarder-Hoffnung: Scheid zählt insgesamt fünf Medaillenkandidaten auf. Bei den Frauen kann das Quartett Hofmeister, Carolin Langenhorst, Cheyenne Loch und Melanie Hochreiter ganz vorn reinfahren. Bei den Männern will Stefan Baumeister seine dritte WM-Medaille holen.

Snowboarder Stefan Baumeister

"Unsere Damen sind eine schlagkräftige Truppe. Ich traue allen einen Stockerlplatz zu" , so Scheid: "Was Stefan diese Saison zeigt, ist absolut Weltklasse. An einem guten Tag, ist er kaum zu schlagen. Leider fehlt ihm bisher ein bisschen die Konstanz. Vom Potential hat er noch mehr drauf." Die Medaillenvorgabe des Verbandes klingt so: "Wir wollen in jedem Weltcup auf dem Podest stehen. Für die WM bedeutet das bei drei Rennen folglich drei Medaillen" , sagt Scheid. Am Sonntag kämpfen Männer und Frauen im Parallel-Riesenslalom um die Medaillen, am Dienstag (21.02.2023, 10 Uhr) stehen die Parallel-Slaloms an, am Mittwoch (22.02.2023, 10 Uhr) der Teamevent im Parallel-Slalom.

Snowboardcross: Nörl führt Weltcup an

Bei den Boardercrossern ist Martin Nörl als Weltcup-Spitzenreiter klarer Medaillenfavorit. Ausgerechnet bei der WM-Generalprobe lief es aber nicht für den 29-Jährigen, der in Bakuriani seine fünfte WM erlebt. Im Achtelfinale von Cortina d’Ampezzo wurde er vom Nebenmann abgeräumt und so am Ende nur 17. Dennoch bekommt Nörl von Sportdirektor Scheid einen klaren Medaillenauftrag: "Für Martin gilt: Er fliegt in Gelb zur WM, er war der Beste in diesem Winter, also ist er auch WM-Favorit."

Martin Nörl in Cervinia

Skicross: Maier und Wilmsmann mit Podestchancen

Podesthoffnungen können sich auch die Skicrosser machen. Mit Daniela Maier und Florian Wilmsmann liegen gleich zwei Deutsche im Weltcup auf Rang vier. Die WM-Generalprobe am Freitag (17.02.2023) auf der österreichischen Reiteralm ging für beide allerdings schief. Wilmsmann schied im Halbfinale aus und wurde nur Fünfter – das dritte Mal in den letzten drei Saisonrennen. Maier scheiterte sogar im Viertelfinale, das erste Mal überhaupt in dieser Saison, in der es die 26-Jährige bereits viermal aufs Podest schaffte. Die Medaillen der Skicrosser werden am Freitag und Samstag, 24. und 25. Februar, vergeben.

Skicrosserin Daniela Maier in Aktion.

Die anderen deutschen Starter haben nur WM-Außenseiterchancen. Ski-Slopestyle-Starterin Alia Delia Eichinger schaffte es aber beim Weltcup im März 2022 in Bakuriani auf Rang drei. Ski-Aerials-Starterin Emma Weiß kam in dieser Saison bereits zweimal auf Rang fünf.

Emma Weiß in Aktion

WM in Georgiens "Wintersport-Hauptstadt"

Die Titelkämpfe der Ski- und Snowboard-Freestyler finden erstmals in Bakuriani und überhaupt erstmals in Georgien statt. Von Sonntag, 19. Februar, bis Sonntag, 4. März, werden die Weltmeisterinnen und Weltmeister in den Disziplinen Snowboard Alpin, Skicross, Aerials, Slopestyle, Moguls, Half Pipe und Big Air gesucht. Das Skiresort Bakuriani liegt in Zentral-Georgien westlich der Hauptstadt Tbilisi. Erst 2017 fanden in dem Ort, der im Trialeti-Gebirge auf rund 1.700 Metern Höhe liegt, erste Freestyle-Wettkämpfe statt. In Georgiens "Wintersport-Hauptstadt" werden zur WM rund 700 Athletinnen und Athleten erwartet.