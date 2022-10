Snowboard Comeback nach Rücktritt für Raceboarderin Loch Stand: 19.10.2022 11:14 Uhr

Rücktritt vom Rücktritt: Alpin-Snowboarderin Cheyenne Loch kehrt in den Weltcup zurück. Gut anderthalb Jahre nachdem die 28-Jährige ihr Karriereende verkündete, hat die Bayerin jetzt ihr Comeback angekündigt.

"Ich will ohne Druck auffahren. Aber zur WM nach Georgien will ich natürlich schon" , wird Loch am Mittwoch (19.10.2022) in einer Pressemitteilung von "Snowboard Germany" zitiert. Im März 2021 hatte sie nach zahlreichen Verletzungen, darunter zwei Kreuzbandrisse, ihre Karriere beendet.

"Damals war ich an einem Punkt, an dem ich physisch und mental nicht mehr konnte. Ich war so viel verletzt. Ich hatte das Gefühl, ich muss die Reißleine ziehen" , blickt Loch zurück, die seither ihre Verletzungen auskurieren konnte und nun motiviert auf die Anfang Dezember startende neue Weltcup-Saison schaut.

Sechs Weltcup-Podestplätze und Junioren-WM-Medaillen

Raceboarderin Loch fuhr in ihrer Karriere 56 Weltcuprennen und schaffte es dabei sechsmal aufs Podest. Bei sieben Weltmeisterschafts-Starts kam sie bei ihrer besten Platzierung im Parallel-Slalom 2017 auf Rang vier.

Bei Junioren-Weltmeisterschaften feierte die Athletin aus Schliersee sechs Medaillen.