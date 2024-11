Weltcup in Ruka Zu starke Winde - Skisprung-Qualifikation verschoben Stand: 29.11.2024 16:33 Uhr

Die Qualifikation der Skispringer am Freitagabend kann nicht stattfinden. Aufgrund der widrigen Bedingungen wird der Wettbewerb verschoben.

Manchmal kommt es anders, als man denkt. So ergeht es den deutschen Skispringern zum Auftakt ihrer Springen in Ruka. Erst mussten am Freitagnachmittag (29.11.2024) sämtliche Trainingssprünge immer weiter nach hinten verschoben werden.

Um kurz nach 16 Uhr stand dann fest: Weder Trainingssprünge noch die Qualifikation können letztlich stattfinden. Zu stark war der Wind an der Schanze in Ruka. Die Qualifikation wurde so direkt vors Springen am Samstag geschoben. Dann findet sie um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Paschke voller Vorfreude aufs Springen in Ruka

Der Überflieger Pius Paschke freut sich nach dem stärksten Wochenende seiner Karriere trotzdem auf die zweite Station des WM-Winters. "Die Schanze ist die coolste, die es im Kalender gibt - abgesehen von den Skiflugschanzen ", sagte der 34-Jährige vor den Wettkämpfen in Finnland, wo es zuletzt ordentlich geschneit hat.

Paschke führt nach einem Sieg und einem zweiten Platz in Lillehammer erstmals den Gesamtweltcup an. Er startet am Samstag dann im gelben Trikot in den Wettbewerb.