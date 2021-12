Skispringer fiebern Heim-Weltcup entgegen – Vogt-Comeback verschiebt sich

Mit großer Vorfreude und großen Erwartungen gehen die deutschen Skispringerinnen und Skispringer in den am Donnerstag beginnenden Heim-Weltcup im sächsischen Klingenthal. "Wir werden Vollgas geben" , verspricht Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger. "Ich freue mich sehr sehr auf Klingenthal" , sagt Katharina Althaus, die vergangenes Wochenende in Lillehammer ihren ersten Weltcupsieg des Winters feierte.

15 DSV-Springerinnen und -Springer am Start

Der erste Heim-Weltcup für die deutschen Skispringer muss ohne Zuschauer stattfinden. Das deutsche Aufgebot ist dafür extragroß. Erstmals in diesem Winter gehen Männer und Frauen am selben Ort an den Start. Der deutsche Skiverband hat insgesamt 15 Athletinnen und Athleten für die Springen von Donnerstag (09.12.2021) bis Sonntag (12.12.2021) gemeldet, sechs Männer und neun Frauen.

Vogt fehlt - "Klingenthal käme zu schnell"

Carin Vogt muss noch auf ihren ersten Weltcup-Start der neuen Saison warten

Nicht dabei sein wird Carina Vogt. Die Olympiasiegerin von 2014 steigt im Vogtland noch nicht in die neue Weltcup-Saison ein. Am vergangenen Wochenende hatte sie noch beim Continentalcup im chinesischen Zhangjiakou mit zwei dritten Plätzen überzeugen können. Bundestrainer Maximilian Mechler begründete den Schritt mit trainingsmethodischen Überlegungen: "Klingenthal käme für Carina nach dem China-Wettkampf es zu schnell. Sie soll lieber noch eine Woche länger trainieren" , erklärte Mechler am Donnerstag (09.12.2021). Eine erneute Verletzung der 29-Jährigen schloss der Bundestrainer aber aus. "Soweit ist alles im Lot, ihr geht es gut." Vogt war in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden, hatte in der vergangenen Saison nur vier Springen bestritten.

Althaus: "Die Schanze liegt mir"

Für die anderen deutschen Springer erhoffen sich Frauen-Bundestrainer Mechler und Männer-Coach Stefan Horngacher Podestplatzierungen. "Klingenthal war für Katharina Althaus und Selina Freitag im Sommer schon sehr gut" , blickt Mechler auf die Ränge fünf und zwölf im Sommer-Grand-Prix zurück. Zudem hofft Mechler auf zusätzlichen Schwung durch Althaus‘ Sieg in Lillehammer: "Die Katta ist wirklich sensationell gesprungen. Mal schauen, ob sie den Sprung mitnehmen kann. Sie ist super in Form." Althaus ergänzt mit Vorfreude: "Die Schanze liegt mir. Sie hat einen coolen Charakter."

Horngacher: "Form der Jungs zeigt nach oben"

Auch den deutschen Männern haben gute Erinnerungen an den Bakken im Vogtland: "Die Schanze liegt uns eigentlich ganz gut" , freut sich Horngacher und sagt mit Blick auf die Ränge eins (Geiger) und drei (Markus Eisenbichler) im Gesamt-Weltcup: "Die Form der Jungs zeigt nach oben. Ein paar kleine Fehler sind dabei. Grundsätzlich geht die Reise aber nach vorne. Das ganze Team in auf einem guten Level."

Erster Einzel-Podestplatz für Geiger?