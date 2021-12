Kramer gewinnt Qualifikation

Den Quali-Sieg holte sich einmal mehr Österreichs Marita Kramer. Die Weltcup-Spitzenreiterin flog auf 91,5 Meter und setzte sich damit gegen zwei Gastgeberinnen durch: Ema Klinec (91,0 Meter) und Ursa Bogataj (92,5 Meter) landeten auf den Rängen zwei und drei.

Fünf Deutsche in den Top 30

Aus dem Team von Bundestrainer Maximilian Mechler war die 23-jährige Pauline Hessler mit einem Sprung auf 85,0 Meter die zweitbeste Springerin. Sie schaffte es als 19. in die Top 20. Anna Rupprecht (84,5 Meter) kam auf Rang 21., Juliane Seyfarth (85,5 Meter) auf Platz 24., Selina Freitag (84,0 Meter) wurde 27.

Vogt schafft es in den Wettkampf

Carina Vogt schaffte es erstmals seit den Weltmeisterschaften im Februar wieder in einen Wettkampf. Die Olympiasiegerin von 2014, die in den vergangenen Jahren immer wieder an Verletzungen laborierte, flog auf 81,5 Meter und wurde 37. Bei ihrem ersten Weltcup-Auftritt in dieser Saison kurz vor Weihnachten in der Ramsau war Vogt noch als 49. in der Qualifikation gescheitert.

Freitag gegen Seyfarth - K.o.-Duelle um das Finale

In Anlehnung an die derzeit laufende 70. Vierschanzentournee der Männer werden die 30 Springerinnen für das Finale am Freitag nun in K.o.-Duellen ermittelt. Althaus muss dabei gegen die Quali-47. Anezka Indrackova aus Tschechien ran. Carina Vogt bekommt es mit der starken Österreicherin Jaqueline Seifriedsberger zu tun. Pauline Hessler springt gegen Yuki Ito aus Japan, Anna Rupprecht gegen Karolina Indrackova aus Tschechien. Gleich im zweiten Duell des Silvestertages machen mit Selina Freitag und Juliane Seyfarth zwei DSV-Springerinnen den Finaleinzug unter sich aus.

Kampf um die "Goldene Eule"

In Ljubno stehen an Silvester und am Neujahrstag erstmals in der Geschichte des Frauen-Skispringens zwei Wettkämpfe auf dem Programm. Bei der Quali ging am Donnerstag ein Rekordteilnehmerinnenfeld von 71 Athletinnen an den Start. Statt wie bei Weltcups üblich schaffen es nicht nur 40 sondern 50 Springerinnen von der Qualifikation in den Wettkampf.

Die Athletinnen kämpfen bei der Mini-Serie dabei um eine "Goldene Eule" - eine kleine Anspielung an den "Goldenen Adler", der bei der Vierschanzentournee der Männer vergeben wird.

Dirk Hofmeister | Stand: 30.12.2021, 17:51