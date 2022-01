Quali-Sieg nach Slowenien

Diesen holte sich mit Ursa Bogataj eine Springerin aus dem Team der Gastgeberinnen. Bogataj knackte mit 92 Metern als einzige im Feld der 70 Starterinnen die 90-Meter-Marke. Auf Rang zwei kam die Japanerin Sara Takanashi (89 Meter) vor Ema Klinec aus Slowenien (88,5 Meter). Weltcupspitzenreiterin Marita Kramer aus Österreich kam mit der Schanze am Samstag gar nicht zurecht. Die 20-Jährige, die beim Silvesterspringen am Freitag einen bereits sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab, wurde in er Quali mit 84 Metern nur 17.

Hessler, Seyfarth, Rupprecht, Vogt überstehen Quali

Aus dem deutschen Team schafften es noch vier weitere Springerinnen in die K.o.-Duelle ab 16 Uhr. Pauline Hessler wurde in der Quali mit 87 Metern 18., Juliane Seyfarth mit 84 Metern 24., Anna Rupprecht mit 79,5 Metern 33., Carina Vogt mit 78,5 Metern 43.

Anzug passt nicht: Freitag disqualifiziert

Selina Freitag wurde dagegen wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert. Sie kann sich damit nicht mehr auf direktem Weg für Olympia qualifizieren – bisher steht für die Sächsin nur ein Rang 15 und damit die halbe Olympianorm zu Buche.

Letzte Olympia-Quali-Chance

Bisher sind aus dem deutschen Team nur Althaus und Hessler direkt qualifiziert. Seyfarth fehlt noch eine Top-15-Platzierung, Rupprecht sogar eine Top-8-Platzierung. Wenn es beide nicht auf eine Kulanz-Regelung des Skiverbandes ankommen lassen wollen, ist am Samstag in Ljubno die letzte Chance für die Olympia-Quali. Der Weltcup Ende Januar in Willingen findet bereits nach der DSV-internen Frist statt.

dh | Stand: 01.01.2022, 12:17