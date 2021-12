In den vergangenen vier Jahren stand mindestens ein DSV-Adler am Ende auf dem Podest der Vierschanzentournee. Andreas Wellinger flog in der Saison 2017/2018 auf den zweiten Platz. Ein Jahr später wurde Markus Eisenbichler vor seinem Teamkollegen Stephan Leyhe ebenfalls Zweiter. Karl Geiger landete 2019/2020 auf dem dritten Rang, im vergangenen Winter wurde es Platz zwei. Für ganz oben reichte es aber schon lange nicht mehr. Der letzte deutsche Gesamtsieg gelang Sven Hannawald vor 20 Jahren.