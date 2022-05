Erste Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt hört auf

Vogts langjähriger Bundestrainer Andreas Bauer sagte, man habe sich im Laufe der vielen Jahre blind verstanden. " Ich habe an deinem Gesicht gesehen, was gemeint ist und wie du drauf bist ", sagte Bauer an Vogt gerichtet. In Zukunft will Vogt nun erstmal ihre weitere berufliche Entwicklung bei der Bundespolizei angehen. In den kommenden zwei Jahren absolviert sie ein Aufstiegsstudium in Lübeck.

Quelle: dpa/red