Nach Corona-Fällen: Horngacher spricht von "massiv schlechter Quarantäne"

" Das ist schon eine schwierige Situation. Es gibt viel zu organisieren, viel zu reden - mit den Russen ist nicht leicht Kirschen essen ", erzählt Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag und wirkt dabei sichtlich bewegt.

Auch Karl Geiger zeigt sich nach seinem Sieg beim Auftakt-Springen in Nischni Tagil ernüchtert: " Wir haben wirklich auf unser Hygienekonzept geachtet und auch sonst immer Maske angehabt. Wir sind von der Vorsorge her gut aufgestellt. "

Trotz aller Vorkehrungen wurden am Samstag drei Corona-Fälle bekannt. Wer der deutsche Betreuer ist, möchte der DSV nicht offiziell bekannt geben. Klar ist nur, dass es sich bei einem der positiv Getesteten um den polnischen Skispringer Klemens Muranka handelt. Die Infizierten wurden mit Krankenwagen in ein russisches Krankenhaus gebracht und sind seitdem dort isoliert.

Mindestens zehn Tage Isolation in Russland

Der deutsche Betreuer soll bislang keine Corona-Symptome haben, allerdings soll die Isolation in dem russischen Krankenhaus vor allem psychisch eine große Belastung sein. " Aufgrund der Situation sind wir jetzt daran Kompromisse zu finden und somit den Kollegen schneller aus dieser massiv schlechten Quarantäne rauszuholen ", erklärt Stefan Horngacher.

Mittlerweile steht fest, dass die Infizierten ab morgen zumindest in eine Privatklinik mit besseren Bedingungen verlegt werden dürfen. Die Vorgaben in Russland sind so, dass ein positiv Getesteter zehn bis 14 Tage lang in Isolation bleiben muss.

Bei den drei Infizierten wurden am Sonntag jeweils drei PCR-Tests gemacht, die nun in drei verschiedenen Laboren untersucht werden. Ein Kompromiss, den die FIS und der DSV ausgehandelt haben. Normalerweise ist ein neuer Test erst nach 72 Stunden vorgesehen.