Fliegt die Angst mit oder kommt so ein Gefühl gar nicht auf?

Man hat Schmetterlinge im Bauch, sobald jemand Angst hat, wird es gefährlich. Aber so ein bisschen Flattern im Magen, hält deine Sinne wach. Du bist fokussiert und konzentriert, weil du weißt, wenn es schief geht, kann es ordentlich krachen. Der Ablauf ist eigentlich nicht anders als auf der Großschanze, aber alles ist schneller.

Ist die Sehnsucht groß, selbst noch einmal zu Fliegen?

Natürlich würde auch gern Fliegen, aber zum Glück siegt da der Verstand. Ich weiß aber, dass ich Gänsehaut haben werde, wenn ich sie am Wochenende fliegen sehe. Mein weitester Flug waren 220 Meter in Planica, das war schon sensationell. Aber als ich dann 2017 das Wochenende der Rekorde mit Stefan Kraft und seinen 253,5 Metern erlebt habe, war das unglaublich. Ich glaube, ich hab mit Gänsehaut geschlafen.

Es wird ja schon über 300-Meter-Sprünge diskutiert, ist das realistisch?

Aktuell ist es unrealistisch, weil es die Schanzen nicht hergeben. Dafür müssten neue Schanzen gebaut werden, die viel Geld kosten. Wenn es einer möglich macht und die Bagger rollen, dürfte es schnell gehen. Die aktuellen Schanzen sind für 300-Meter-Sprünge nicht ausgelegt, es will ja keiner in der ersten Reihe der Zuschauer landen.

Wird es irgendwann für den Körper gefährlich?

Ein Skiflug-Wochenende ist extrem anstrengend, danach kann der Körper platt sein. Ich war auch erschrocken, als ich eine Studie gelesen habe, dass unser Adrenalinlevel beim Skifliegen vergleichbar mit Todesangst ist. Todesangst hatte ich nie, wenn ich auf dem Balken saß. Wir gewöhnen uns an ein Level, das für einen Normalsterblichen gefühlt die Todesangst ist. Ich glaube auch, dass wir nicht atmen in der Luft, weil wir den innerlichen Stress haben. Wenn man das übertreibt, wird man irgendwann vielleicht sogar bewusstlos. Ich weiß nicht, wie lange der Körper das mitmacht und ob es Grenzen gibt, die wir noch nicht auf dem Schirm haben.

Mit Blick auf die Skiflug- WM . Gibt man als Skiflug-Weltmeister beispielsweise Karl Geiger und Markus Eisenbichler Tipps?