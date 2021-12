Kein Schnee - Skisprung-Conti-Cup in Titisee abgesagt

Der für den 7./8. Januar 2022 geplante Continentalcup der Skispringer in Titisee-Neustadt ist abgesagt worden. Das teilte das Organisationskomitee auf der Website des Veranstalters mit. "Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ist es nicht möglich, die Hochfirstschanze zu präparieren. Das Organisationskomitee bedauert diese Entscheidung sehr" , heißt es in der Mitteilung. Durch Temperaturen von um die zehn Grad Celsius haben sich die Schneeverhältnisse im Schwarzwald verschlechtert.

Weil auch die COC-Springen am 15./16. Januar in Sapporo abgesagt wurden, finden die ersten Wettkämpfe der zweitklassigen Skisprungliga erst am 21. bis 23. Januar im österreichischen Innsbruck statt.

Weltcup-Springen für 21.-23. Januar geplant

Bis zum Weltcup-Springen vom 21. bis 23. Januar hoffen die Veranstalter in Titisee-Neustadt nun auf kältere Temperaturen und bessere Bedingungen. Titisee-Neustadt hatte erst Mitte Dezember das Weltcup-Wochenende vom japanischen Sapporo übernommen. In Sapporo war das Springen aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt worden.

dh | Stand: 30.12.2021, 13:53