Andreas Wellinger im Skisprung-Aufgebot für den ersten Weltcup

Wellinger mit dem nächsten Comeback

"Nach den letzten intensiven Trainingswochen in Garmisch-Partenkirchen freuen wir uns sehr auf die ersten Wettkämpfe im Schnee. Auch wenn die Reise zum Weltcup-Auftakt ins russische Nischni Tagil lang ist, fliegen wir doch gerne in den Ural. Denn dort herrschen in der Regel schon jetzt winterliche Verhältnisse und die Schanze ist traditionell bestens präpariert" , sagte Horngacher.

Besonderes Augenmerk gilt dabei Andreas Wellinger. Der Goldmedaillen-Gewinner von Pyeongchang steht mal wieder vor einem Neuanfang. Nach seinem Kreuzbandriss 2019 fiel er erst ein Jahr aus, vergangene Saison blieb er dann ohne Weltcup-Punkt. "Ich habe zwei Jahre hinter mir, die nicht ganz so das Zuckerschlecken waren" , sagt er. Und jetzt? Ein erneuter Olympia-Triumph scheint ausgeschlossen, gute Ergebnisse aber nicht. Wellinger hat sein erstes Ziel schonmal erreicht. Beim Weltcup-Auftakt steht er im deutschen Team.

Stand: 17.11.2021, 14:11