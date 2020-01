Weltcup in Kitzbühel

Abfahrer Mayer gewinnt "Streif"-Krimi

Was für ein Abfahrts-Spektakel und Hundertstel-Krimi auf der "Streif"! Ständig wechselte die Führung. Am Ende trug sich der Österreicher Matthias Mayer erstmals in die Siegerliste des Hahnenkammrennens ein. Für den DSV gab es am Samstag (25.01.20) einen Top-Ten-Platz, aber nicht durch Thomas Dreßen.