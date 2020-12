Super G: Sander fährt bei Caviezel-Sieg in die Top Ten

Was für eine Geschichte! Mauro Caviezel holt sich den ersten Super-G-Weltcup der Saison. Der Schweizer, dessen Vorbereitung durch einen Achillessehnenriss im linken Fuß nicht optimal verlief, setzte sich bei dichtem Flockenwirbel in Val d’Isere in 1:01:34 Minuten knapp vor dem Norweger Adrian Simseth Sejersted (+0:10s) und dem Österreicher Christian Walder (+0,54s) durch. Caviezel hatte in der Vorsaison das Kunststück fertig gebracht, ohne Sieg die kleine Kristallkugel im Riesenslalom zu gewinnen.

Sander fehlte das letzte Risiko