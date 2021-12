Aleksander Aamodt Kilde rast zum Abfahrts-Sieg

Sander nicht in der Form des Vortags

Andreas Sander konnte an seinen starken vierten Platz vom Vortag im Super-G nicht anknüpfen. Von Beginn an war er nicht auf der Ideallinie, verlor dann auch beim Übergang aus dem Steilhang zu viel Zeit. Erst im technisch anspruchsvollen unteren Streckenabschnitt konnte der Deutsche nochmal ein paar Zehntel gutmachen, lag da aber schon zu weit zurück und wurde am Ende 20.

Feuz bleibt am Tor hängen

Beat Feuz, der die beiden letzten Abfahrten in Beaver Creek gewonnen hatte, ging schon mit der Startnummer zwei ins Rennen und baute gleich bei der Gleitpassage nach dem Start einen Patzer ein, als er an einem Tor hängen blieb. Bereits dort verlor er die entscheidenden Zehntel auf Aamodt Kilde und Mayer, durfte sich aber mit Rang drei trösten.

Mayer voll auf Zug

Matthias Mayer legte einen tollen Ritt im Steilhang hin

Mayer hatte sich im Roten Trikot des Abfahrts-Führenden mit der Startnummer fünf den Hang hinuntergestürtzt und legte einen technisch hoch anspruchsvollen Lauf hin - überragend absolvierte er vor allem den Steilhang.

Fast über die gesamte Distanz hielt er die Ski auf Zug, erst im letzten Drittel büßte er von zwischenzeitlich acht Zehnteln Vorsprung nochmal die letztlich für Platz zwei entscheidende Zeit ein.

Baumann mit Fehler im Steilhang

Romed Baumann erlebte eine große Enttäuschung. Der für den DSV startende Ex-Österreicher legte im Gleitstück zunächst einen neuen Top-Speed hin, kam aber im Steilhang völlig von der Ideallinie ab. Dadurch nahm er viel zu wenig Geschwindigkeit mit ins Schlussdrittel und fiel am Ende bis auf Rang 23 zurück. Josef Ferstl bekam ebenfalls keinen guten Lauf zustande und landete noch drei Plätze hinter Baumann.

Kreuzband-Verletzung - Jansrud droht Olympia-Aus

Nicht am Start in der Abfahrt war nach seinem schweren Sturz beim Super-G am Freitag der Norweger Kjetil Jansrud. Ihm droht sogar das Aus für die Olympischen Winterspiele in Peking. Wie der norwegische Skiverband am Samstag bekanntgab, hat sich der 36-Jährige Schädigungen am Kreuzband und den inneren Seitenbändern im Knie zugezogen.