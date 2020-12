Shiffrin führt zur Halbzeit beim Riesenslalom in Courchevel

Shiffrin, die am Samstag erstmals nach elf Monaten wieder in einer Riesenslalom-Konkurrenz gestartet war und auf Platz vier kam, erwischte mit Startnummer drei einen guten Start, baute dann jedoch einige Rutscher ein. So ließ die US-Amerikanerin noch einmal deutlich Zeit liegen, kam aber mit 0,07 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Marta Bassino ins Ziel. Dritte zur Halbzeit ist Bassinos Landsfrau Federica Brignone.

Schlusskombination macht Läuferinnen zu schaffen

Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova, die am Samstag den dritten Platz belegte, fand auch beim zweiten Riesenslalom-Wettbewerb in den französischen Alpen wieder schnell in ihren Rhythmus, blieb kurz nach dem Steilhang aber an einem Tor hingen und verlor so an Tempo. Kurz vor dem Ziel verpasste sie nach einem weiteren Fahrfehler das vorletzten Tor und schied somit aus. Auffällig: Mit der abschließenden Rechts-Links-Kombination hatten mehrere Fahrerinnen ihre Probleme. Auch für die zweifache Weltcup-Gewinnerin Alice Robinson aus Neuseeland waren dort alle Hoffnungen auf eine weitere Top-Platzierung dahin, sie stürzte und schied aus. Die Zweitplatzierte und Samstagssiegerin Bassino ließ an dieser Stelle ebenfalls etwas liegen, andernfalls hätte ihre Zeit nach einem sehr flüssigen Lauf wohl für Rang eins gereicht.

Alice Robinson stürzt beim Riesenslalom in Corchevel

Schwierige Pistenbedingungen machen Topzeiten unmöglich

Die nachfolgenden Läuferinnen hatten schon recht früh mit einer brechenden Piste zu kämpfende. Teils tiefe Furchen im oberen Teil sorgten bereits früh für große Rückstände. Wendy Holdener aus der Schweiz etwa kam mit Startnummer acht mit über zwei Sekunden Rückstand ins Ziel. Deutlich besser machten es Tessa Worley (Startnummer 12/FRA) oder Michelle Gisin (15/SUI), die den Rückstand mit 0,88 bzw. 1,23 Sekunden in einem erträglichen Rückstand halten konnte.

DSV-Starterin Schmotz scheidet aus

Marlene Schmotz verpasste im Mittelteil bei wechselnden Lichtverhältnissen ein Tor und damit auch die mögliche Qualifikation für das Finale.