Nach Peking-Kritik der Rodler will Bach nachbessern

Loch hatte im Sportschau-Podcast die Missstände sehr deutlich angesprochen, Geisenberger berichtete Bach persönlich von ihren bedrückenden Erfahrungen mit der Isolation in Peking. Sehr viel Redebedarf gab es auch zwischen Vorstandschef Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland und Chef de Mission, Dirk Schimmelpfennig.

"Die Bedingungen werden sehr viel besser sein"

"Weder Natalie noch die anderen Athleten sollten sich jetzt davon beeinflussen lassen, was bei diesen Test-Events an Regime an Anti-Covid da war, sondern sollten darauf vertrauen, dass alle diese Fragen angesprochen worden sind und dass die Bedingungen bei den Spielen selbst dann ganz andere, sehr viel bessere sein werden", versicherte der IOC-Chef kürzlich in einem ZDF-Interview.

BSD-Chef Schwab will die Lage vor Ort noch vor Beginn der Winterspiele (4. bis 20. Februar) geklärt wissen. Denn Geisenberger hatte aufgrund der Umstände sogar einen Verzicht auf Olympia nicht ausgeschlossen. "Wir machen jetzt mit dem DOSB Druck, damit die Bedingungen geklärt werden. Wie sehen die Quarantänebedingungen aus, es steht zwar im Playbook, aber es gibt keine Fotos. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, wenn jemand in Quarantäne muss nach einem positiven Fall" , fordert Schwab.

Absichtlich falsch positive Tests befürchtet

Und jetzt auch noch Omikron. Die Pandemie konfrontiert die Organisatoren nach eigenen Worten mit "gewaltigem Druck und Herausforderungen" . Die Ausbreitung der neuen Virus-Variante Omikron bringe "große Unsicherheit für die weltweite Covid-Situation" , sagte Han Zirong, Vizepräsidentin des Organisationskomitees, am Donnerstag (23.12.21).

Sportler befürchten zudem einen absichtlich falsch positiven Test. "Dem ist Tür und Tor geöffnet, dass Athleten vielleicht Testergebnisse bekommen, die nicht der Realität entsprechen", sagte Geisenberger. Der Standard bei den Testungen ist derzeit noch fraglich. "Wir wissen immer noch nicht, ab welchen Wert ist man positiv, wann ist man negativ. Das ist in Deutschland und Europa überall Standard. Dort haben wir noch nicht mal einen richtigen QR-Code drauf, da werden teilweise Namen verwechselt. Da sieht man schon, dass die Dinge da nicht ausgereift sind" , sagte Schwab.

Hackl spricht von "chinesischem Gefängnis"

Hinzu kommt der menschliche Aspekt. Die Erfahrungen bei den Rodlern am National Sliding Center in Yanqing setzten sich im Kopf fest. "Es war die einhellige Meinung aller Sportler und Trainer mit dem Ausspruch: 'Let the f... get out of this chinese jail' - das sagt eigentlich alles. Alle waren froh, dass wir wieder weg waren, dass wir aus diesem Gefängnis raus waren" , meinte der dreimalige Olympiasieger Georg Hackl und ergänzte in Richtung IOC: "Wenn Olympia stattfindet und jeder froh ist, dass er wieder weg ist, dann ist Olympia nicht mehr das, was es für mich mal war, dann hat die olympische Bewegung ein grundsätzliches Problem."