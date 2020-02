Jubel beim deutschen Rodelteam: Die Doppelsitzer Sascha Benecken und Toni Eggert haben bei der Weltmeisterschaft im russischen Krasnaja Poljana ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Auf der Olympiabahn von Sotschi 2014 verwiesen die Thüringer das russische Duo Aleksander Denisew/Wladislaw Antonow sowie die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Artl auf die Plätze.

Sechster WM-Titel für Eggert/Benecken

" Die Freude ist riesig. Wir wussten, dass wir gegen ein sehr starkes russisches Team bestehen müssen. Wir haben im Vorfeld gesehen, wie stark die russischen Doppelsitzer sind. Von daher fällt uns ein Stein vom Herzen" , freute sich Bundestrainer Norbert Loch nach dem Rennen im ZDF . Ein Tag nach den für das deutsche Team sieglosen Sprint-Wettbewerben legten Eggert/Benecken den Grundstein für den Sieg mit einem starken ersten Lauf. In 49,568 Sekunden fuhren sie in der schweren Eisrinne Bestzeit. Im zweiten Lauf mussten sich die Deutschen gegen eine Aufholjagd der russischen Sprint-Weltmeister Denisew/Antonow wehren. Letztlich reichte aber für Eggert/Benecken die viertbeste Zeit im zweiten Durchgang zum Gewinn der sechsten WM-Goldmedaille. Das bayrische Duo Wendl/Artl rutschte dagegen vom zweiten Rang ab und gewann wie im Sprint-Wettkampf am Freitag (14.02.2020) Bronze.

Benecken: "Der schwierigste Kampf"

"Jeder WM-Titel fühlt sich toll an. Aber gerade mit Blick auf die letzten Wochen und auch gestern war das nicht einfach" , sagte Benecken, der mit Eggert am Freitag noch Sprint-Vierter geworden war: "Es war der schwierigste Kampf für uns. Wenn man weiß, dass man es kann und dass es nur an einem selbst liegt, ist der Erwartungsdruck da. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ich bin überglücklich." Eggert sagte: "Der erste Lauf war superschön. Im zweiten Lauf haben wir es unten noch mal eng gemacht, da sind wir weggedriftet. Aber als wir dann ins Ziel gefahren sind, haben wir die andren schon Jubeln sehen, da haben wir uns so gefreut. Es war ein spannendes Rennen."



Bundestrainer Loch analysierte: "Ich habe gesehen, wo die kleinen Fehler gestern waren. Ich wusste, dass die Jungs nervenstark sind. An den Stellschräubchen haben wir gedreht – und das ist das Ergebnis."

Heute noch Einzel der Frauen

Am Samstagnachmittag (15.02.2020) steht noch das Einzel der Frauen auf dem Porgramm. Dann will sich das deutsche Team um Julia Taubitz für den medaillenlosen Sprint von Freitag revanchieren.