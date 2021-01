Rennrodlerinnen sorgen wieder für deutsches Podest

Hinter den vier Deutschen sicherte sich Tatjana Iwanowa knapp vor der US -Amerikanerin Summer Britcher den fünften Platz. Die schnellste Starterin im Feld konnte in der Bahn nicht mit den deutschen Frauen mithalten. Madleine Egle machte ihre Chancen auf einen Podestplatz (Rang sechs nach Lauf eins) im zweiten Durchgang zunichte. Die 22-jährige Österreicherin rutschte weg, nahm eine harte Bande und fiel bis auf Rang 15 zurück.

Taubitz setzte Bestzeit schon im 1. Lauf

Nach der Sprint-Entscheidung lief auch der erste Lauf im Einzel ganz im Sinne von Bundestrainer Norbert Loch: Schon vor dem entscheidenden zweiten Durchgang hatte Taubitz vor der Gesamtweltcupführenden Geisenberger, Eitberger und Berreiter gelegen.

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, beim Mannschaftserfolg gestern "nur" Vierte, ging als Erste in den heimischen Eiskanal - nach leichtem Schneefall in der Nacht sicherlich kein Nachteil, denn die Bahn war vor ihr gerade neu präpariert worden. 50,629 Sekunden standen am Ende auf der Anzeige - Geisenberger selbst zeigte im Ziel zunächst keine Regung, auch wenn kein Fehler in ihrer Fahrt zu erkennen war.

Die eigentliche Richtmarke (50,417) sollte dann aber die Sprint-Siegerin von Samstag setzen: Julia Taubitz, am Start noch knapp hinter Geisenberger machte sich in der Bahn ganz lang, nahm den Kopf schön zurück und verwandelte den Startrückstand mit einer fehlerfreien Fahrt in einen Vorsprung von 0,212 Sekunden auf die Teamkollegin.

Eitberger und Berreiter schlossen sich an

Dajana Eitberger und Anna Berreiter zeigten zwar keine ganz fehlerfreien Fahrten, konnten aber dennoch für eine deutsche Vierfach-Führung sorgen: 0,343 Sekunden fehlten am Ende Eitberger, Berreiter folgte nach der Silbermedaille im Sprint und einer starken Startzeit auf Rang vier (+ 0,491).

Tatjana Iwanowa kam noch am nächsten an das deutsche Quartett heran: Der Russin fehlten nach dem ersten Lauf 0,530 Sekunden auf die Spitze und 0,039 Sekunden auf Rang vier.