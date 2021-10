Pechstein zum neunten Mal in Folge deutsche Meisterin über 5.000 Meter

Die 49 Jahre alte Berlinerin setzte sich am Samstag in Inzell in 7:06,67 Minuten gegen die 24 Jahre jüngeren Michelle Uhrig (7:22,26) aus Berlin durch.



Es war der insgesamt 41. nationale Titel für die deutsche Rekordmeisterin, die tags zuvor schon die 3.000 Meter für sich entschieden hatte.

Berlinerin Scholz gewinnt über 1.000 Meter

Pechstein sieht sich damit weiter auf gutem Weg zu ihren achten Olympischen Winterspielen. Alle deutschen Meister von Inzell haben ihr Ticket für die ersten vier Weltcup-Rennen sicher, dort werden dann die Olympia-Fahrkarten vergeben. Am Sonntag wird die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin auch noch beim Massenstart dabei sein.



Über 1.000 Meter waren Joel Dufter (Inzell/1:09,26 Minuten) und die Berlinerin Lea-Sophie Scholz (1:17,83) erfolgreich. Der EM-Dritte Dufter hatte am Freitag schon die 500 Meter vor Nico Ihle für sich entschieden.

rbb | Stand: 30.10.2021, 16:43