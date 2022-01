Winterspiele - Diese Sportler haben die Norm für Olympia geschafft

Eishockey: 25 aus 35

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird mit 25 Spielern nach Peking reisen. Konkrete Namen, wer sich im vorläufigen Kader befindet, nannte der DEB nicht. "Uns ist wichtig, dass die Spieler so lange wie möglich in Ruhe ihren Aufgaben in den Klubs nachgehen können" , sagte Sportdirektor Christian Künast.

Shorttrack: Anna Seidel hofft noch

Die deutschen Shorttrackerinnen und Shorttracker konnten die DOSB -Norm für die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen nicht erfüllen– und wurden deshalb auch nicht nominiert. Anna Seidel aus Dresden scheiterte denkbar knapp. Der Verband schlug Seidel auch deshalb für Olympia vor und hofft nun, dass der DOSB dies absegnet und die deutschen Shorttracker zumindest mit einer Athletin in Peking vertreten sind. Die Entscheidung wird bei der zweiten Nominierungsrunde kommende Woche fallen.

DOSB nominiert die ersten 20 Olympia-Starter

Am Dienstag (11.01.2022) hatte der Deutsche Olympische Sportbund die ersten 20 Sportler und Sportlerinnen nominiert. Dabei: Claudia Pechstein. Die 49-Jährige kann in China Historisches schaffen und würde bei einem Start in Peking zum bislang alleinigen Rekordhalter, dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai, aufschließen. Älter war zudem nie eine Teilnehmerin an Winterspielen.