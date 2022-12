Nordische Kombination Kombiniererinnen starten in die Saison Stand: 01.12.2022 10:13 Uhr

Die Nordischen Kombinierinnen starten in Lillehammer in die neue Weltcup-Saison. Das DSV-Team gehört nicht zum Favoritenkreis, hofft aber zu überraschen.

Die deutschen Nordischen Kombiniererinnen starten im nordischen Skisport-Mekka Lillehammer zuversichtlich in die neue Saison. "Konkrete Ziele gebe ich nicht aus, jetzt will ich erst einmal sehen, wo ich im internationalen Vergleich stehe. Ich sehe es aber schon so, dass unser ganzes Team gut präpariert in die Saison startet, wir vorne mitlaufen können und uns nicht verstecken müssen", sagte Svenja Würth vom SV Baiersbronn vor dem ersten Saison-Weltcup an Freitag (2.12.) im norwegischen Lillehammer.

Auch Jenny Nowak, letzte Saison als Neunte beste deutsche Kombiniererin im Gesamt-Weltcup, freut sich auf die neue Saison. "Die Schanze in Lillehammer ist nicht ganz einfach, oft herrscht Rückenwind. Ich freue mich auf den Auftakt, wir konnten dort im Sommer sehr gut trainieren", sagte die 20-Jährige.

Noko der Frauen nicht bei Olympia 2026

Nachdem die Frauen-Kombination nicht ins Programm der Olympischen Winterspiele 2026 aufgenommen wurde, wollen die Kombiniererinnen mit spannenden Wettkämpfen auch Werbung für ihren Sport machen.

Beim Weltcup-Auftakt der Männer gab es gegen die IOC-Entscheidung schon einen leisen Protest: Kurz vor dem Startsignal verharrten nämlich alle Athleten noch einmal. Sie hoben ihre Skistöcke in die Luft und formierten sie zu einem "X".

Norwegerinnen dominieren NoKo

In der vergangenen Saison dominierten die Norwegerinnen um Gesamtsiegerin Gyda Westvold Hansen die meisten Wettkämpfe. Auch diesmal sind die deutschen Sportlerinnen nicht die Favoritinnen.

"Im Großen und Ganzen bin ich sehr positiv gestimmt - aber wir sind die Jäger, nicht die Gejagten: So möchte ich in den ersten Wettkampf gehen", sagte der neue Bundestrainer Florian Aichinger.

Das Aufegbot für Lillehammer

- Nathalie Armbruster (SV Skizunft Kniebis)

- Magdalena Burger (SC Partenkirchen)

- Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld)

- Cindy Haasch (TSG Ruhla 07)

- Jenny Nowak (SC Sohland)

- Svenja Würth (SV Baiersbronn)