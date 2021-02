Nordische Kombination: Geiger macht Klingenthal-Double perfekt

Weinbuch: "Haben Herz gezeigt"

Lob bekam Geiger von Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Ich bin sehr zufrieden. Vor allem an der Schanze haben wir einen Aufwärtstrend verspüren können. Es waren schwierige Bedingungen. Da brauchte man Herz, und das haben wir gezeigt. Genauso beherzt sind wir an der Strecke beim Laufen gewesen. Wir haben wieder Verantwortung übernommen. Vinz hat das wieder perfekt gestaltet und nichts anbrennen lassen" , sagte der Coach.

Neuer Schanzenrekord durch Greiderer

Das 10-Kilometer-Rennen war zunächst von Greiderer eröffnet worden. Der 27-Jährige flog am Vormittag mit 148,5 Meter auf einen neuen Schanzenrekord und durfte als Erster auf die Langlaufstrecke.

Lukas Greiderer aus Österreich springt von der Großschanze in Klingenthal

Doch mit nur zwölf Sekunden Rückstand folgte Manuel Faißt, der laufstarke Geiger ging Fünfter 24 Sekunden hinter Greiderer auf die Strecke, die durch ein seltenes Wetterphänomen etwas gelb gefärbt war: In der Nacht hatte es von der Sahara etwas Sand ins Vogtland getragen. Das Laufen beeinträchtigte der Sand allerdings nicht.

Tempoverschärfung im Verfolgerfeld

Beim Start lag ein deutsches Sextett innerhalb von 1:18 Minuten, was Hoffnungen auf einen erneuten Dreifachsieg wie am Samstag nährte.

Der läuferisch gute Greider ging das Rennen zunächst offensiv an, nach einer Tempoverschärfung im Verfolgerfeld wurde er aber nach knapp fünf Kilometern von Geiger eingeholt. Dem Tempo von Geiger konnte zunächst nur Akito Watabe folgen, die deutschen Teamkollegen mit Faißt, Fabian Rießle, Johannes Rydzek und Eric Frenzel mussten dagegen reißen lassen.

Geiger setzt sich vorzeitig ab

Das Führungstrio um Greiderer, Geiger und Watabe lief vorn ein einsames Rennen, bei Kilometer 6,8 war der Vorsprung auf die Konkurrenz bereits auf gut 30 Sekunden angewachsen. Die Entscheidung fiel dann auf der letzten Runde.

Vinzenz Geiger auf der 10 km-Strecke in Klingenthal

Einer ersten Tempoverschärfung an einem Anstieg konnte zunächst Watabe nicht mehr folgen. Bei einer zweiten Verschärfung musste dann auch Greiderer platzen lassen, der sich am Ende mit Rang drei begnügen musste. Das gute deutsche Mannschaftergebnis rundeten Rießle, Rydzek, Frenzel und Faißt mit den Rängen fünf bis sieben und neun ab.

Weinbuch: "Hätte gern noch drei, vier Meter"

Bis zur Weltmeisterschaft will Bundestrainer Weinbuch nun vor allem am Springen seiner Athleten arbeiten. "Die Laufform passt recht gut, die müssen wir jetzt halten. Da werden wir jetzt nichts mehr so viel investieren. Wir wollen noch besser springen, damit wir noch eine bessere Ausgangsposition haben" , sagte der 60-Jährige im ZDF .

"Da hätte ich gerne noch drei, vier Meter" , erklärte er. "Die wollen wir noch rauskitzeln, das ist noch drin. Da machen wir noch zwei Lehrgänge. Das ist eine technische Sache, aber auch eine Sache des Selbstbewusstseins. Wir verlieren noch ein bisschen, wir bremsen über den Vorbau noch ein bisschen. Wir brauchen da mehr Länge und mehr Druck, damit man die Hüfte noch mehr mehr beschleunigen kann. Da fehlt noch ein bisschen."

WM-Generalprobe im Vogtland

Das Wochenende im sächsischen Vogtland mit den Gundersen-Wettkämpfen am Samstag und Sonntag ist die Generalprobe für die Weltmeisterschaft im Februar in Oberstdorf. Die für Anfang Februar geplanten Weltcups in Lillehammer (Norwegen) und Peking (China) waren coronabedingt abgesagt worden.