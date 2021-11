Dobler knackt als 15. halbe Olympianorm

Aus dem deutschen Sextett konnten drei Athleten Weltcuppunkte sammeln. Bester aus dem DSV-Team war Jonas Dobler als 15. Der Traunsteiner sammelte damit gleich im zweiten Saisonrennen die die halbe Olympianorm. In 34:21,1 Minuten lag der 30-Jährige 1:12,5 Minuten hinter dem Tagessieger Niskanen und freute sich nach dem Rennen: "Ich bin zufrieden, das war ein sehr guter Einstand. Besser kann man es sich nicht wünschen. Es hat Spaß gemacht, zu laufen. Die Bedingungen waren super" , sagte Dobler und ergänzte zum Rennverlauf und der Strecke: "Die erste Runde bin ich allein gelaufen, dann konnte ich bei zwei Franzosen mitlaufen. Davon habe ich sicher profitiert. Die Strecke war sehr schwer. Die Bedingungen waren schnell, da waren aber drei Berge drin, die richtig steil waren."

Auch Bögl und Moch in den Top 30

Ebenfalls in die Top 30 schafften es Lucas Bögl als 19. (+1:18,5 Minuten) und Friedrich Moch als 25. (+ 1:34,0 Minuten).

Thomas Bing (+1:50,8 Minuten), Janosch Brugger (+ 1:57,6 Minuten) und Florian Notz (+ 2:01,1 Minuten) kamen auf die Ränge 37, 39 und 41.

Heute noch: 10-Kilometer-Rennen der Frauen

Am heutigen Samstag gehen auch noch die Langläuferinnen in die Klassik-Loipe von Ruka. Ab 13.30 Uhr steht das 10-Kilometer-Rennen auf dem Programm. Am Sonntag finden dann bei Männern und Frauen die Verfolgungsrennen in freier Technik statt.

Deutsche Athleten bei Auftakt am Freitag abgeschlagen

Beim Weltcupauftakt am Freitag (26.11.2021) hatten Laura Gimmler als 26. und Katharina Hennig als 28. im Klassiksprint für die besten deutschen Ergebnisse gesorgt. Die Männer waren komplett in der Qualifikation gescheitert. Die Siege gingen an den Russen Alexander Terentev und die Schwedin Maja Dahlqvist. Bundestrainer Peter Schlickenrieder kritisierte im Anschluss die schweren Strecken in Finnland.