Es war schon ein Kuriosum, das sich da am Sonntag (28.11.2021) beim Langlauf-Weltcup in Ruka zutrug. Nicht nur für die Anhänger, sondern auch für die Langlauf-Elite: Norwegens Männer wollten wegen der eisigen Temperaturen in Ruka nicht mitmachen in der Verfolgung.

Beim deutschen Bundestrainer Peter Schlickenrieder stößt dieser Vorgang auch noch am Tag darauf, nachdem er nach einer nächtlichen Autofahrt von Ruka aus schon den nächsten Weltcup-Ort Lillehammer erreicht hat, auf Unverständnis: "Dass eine komplette Männer-Mannschaft absagt, ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar" , sagt er im Sportschau-Interview. "Das ist sportlich unfair - und so etwas gehört auch bestraft künftig."