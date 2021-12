Deutsche Langlauf-Frauen werden Staffel-Siebte

Die deutschen Langläuferinnen haben beim Weltcup in Lillehammer am Podest geschnuppert - sind dann aber doch deutlich vorbeigefahren. Das Quartett Katharina Hennig, Laura Gimmler, Pia Fink, Victoria Carl lief am Sonntag (05.12.2021) nach 4x5 Kilometern auf Rang sieben. Den Sieg sicherten sich die Russinnen vor Schweden und Norwegen. Vor dem Frauen-Rennen waren am Sonntag bereits die deutschen Männer Staffel-Siebte geworden.