Langlauf in Goms Diggins siegt nach furiosem Schlussspurt - Carl patzt Stand: 28.01.2024 10:20 Uhr

Die US-Amerikanerin Jessica Diggins sichert sich den Sieg im Massenstart in Goms. Deutschlands große Hoffnung Victoria Carl passiert ein entscheidendes Malheur.

Eigentlich sah alles so gut aus. Von Beginn an lief die stärkste deutsche Freistil-Langläuferin Victoria Carl vorne mit. Sie schien sich an diesem kalten, frühen Morgen in der Schweiz richtig gut zu fühlen und wechselte sich in der Führungsarbeit mit den Weltklasse-Athletinnen Frida Karlsson und Jessica Diggins ab.

Doch kurz nach der Hälfte des Massenstart-Rennens über 20 Kilometer in Goms passierte Carl ein Malheur: Sie stürzte nach einer Abfahrt, verlor so wichtige Sekunden auf die Spitze, die sie wieder aufholen musste. Am Ende reichten ihr die Kräfte deshalb vermutlich nicht mehr, um im Schlussspurt vorne dran zu bleiben.

Diggins und Karlsson setzen sich kurz vor dem Ende ab

So setzte sich am Sonntagmorgen (28.01.2024) die US-Amerikanerin Jessica Diggins vor der Schwedin Frida Karlsson durch. Vor den letzten beiden Kilometern setzten sich die beiden Top-Favoritinnen ab - und am Ende setzte sich die Gesamtweltcup-Führende aus den USA durch. Sie baut daher ihren Vorsprung vor Karlssons Landsfrau Linn Svahn, die Zehnte wurde, weiter aus.

Für Freude beim Publikum sorgte aber letztlich besonders Nadine Fähndrich. Denn die Schweizerin setzte sich noch kurz vor dem Ende vom Rest des verbliebenen Feldes ab und komplettierte bei ihrem Heimspiel das Podest. Als beste Deutsche wurde Katharina Hennig Achte. Carl beendete den Massenstart als Elfte. Am Ende war der Tribut nach der Aufholjagd zu groß.