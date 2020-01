Erstmals wurde das Finale der Tour nicht als Verfolgung ausgetragen. Alle 41 verbliebenen Läuferinnen starteten gemeinsam auf die letzten 10 Kilometer. Auf dem ersten Teilstück blieb noch eine größere Gruppe zusammen, doch beim Aufstieg auf die Alpe Cermis machte die in der Gesamtwertung bereits führende Johaug ernst und ließ der Konkurrenz keine Chance.

Johaug jubelt über Sieg - Neprjajewa über Platz zwei

Auf den letzten Metern hatte sie noch Zeit, sich die norwegische Fahne zu greifen und hatte im Ziel dennoch 50,3 Sekunden Vorsprung auf Heidi Weng und 54,5 Sekunden vor Ingvild Flugstad Östberg. Damit gewann Johaug zum dritten Mal das prestigeträchtige Etappenrennen. Hinter ihr in der Gesamtwertung platzierte sich die Russin Natalia Neprjajejewa, der in der Etappenwertung ein vierter Platz reichte. Rang drei holte sich Östberg.

Hennig wieder in den Top Ten

Katharina Hennig verkaufte sich auch am Abschlusstag der Tour sehr ordentlich und wurde 10. Auch in der Endabrechnung wurde es der 10. Platz. "Ich bin fix und fertig" , sagte sie anschließend im Ersten. "Es war ein sauhartes Rennen." In einem Massenstart, erklärte die die 23-Jährige, bekomme man ein Tempo aufgezwungen, das koste mehr Kraft, als wenn man sein eigenes Rennen laufen könne. Dennoch war die Sächsin, die bei dieser Tour den ersten Podestplatz ihrer Karriere erreicht hatte, zufrieden mit der Tour. "Das hätte ich sofort gekauft, wenn mir das vorher einer gesagt hätte."

Antonia Fräbel wurde 38. Die beiden waren die einzigen DSV-Läuferinnen, die die Tour beendet hatten.