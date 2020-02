Rekorde, Razzia, Respekt - die Höhepunkte des Wintersport-Wochenendes

Ski alpin: Brignone vorn - Deutsche fahren hinterher

Federica Brignone ist die neue Führende im Gesamtweltcup der Damen. Die Italienerin zog durch einen Sieg in der alpinen Kombination an der bisher führenden Mikaela Shiffrin vorbei. Die US-Amerikanerin pausiert immer noch nach dem Tod des Vaters. Ob sie in dieser Saison noch einmal in den Weltcup zurückkehrt, bleibt weiter unklar.

Den deutschen Damen blieb in Abwesenheit des verletzten Topstars Viktoria Rebensburg in Crans Montana in der Schweiz nur die Zuschauerrolle. Weder bei den beiden Abfahrtssiegen von Lara Gut-Behrami noch in der Kombination konnten Kira Weidle & Co. ein Ausrufezeichen setzen. Auch die deutschen Männer waren an diesem Wochenende glücklos unterwegs: Beim Weltcup-Debüt des japanischen Wintersportorts Yuzawa Naeba verpasste Alexander Schmid im Riesenslalom die Top 20.