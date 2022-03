Snowboard-Freestyler Gütl zum Saisonfinale Zwölfter

Beim Weltcup-Finale der Snowboard-Slopestyler ist Leon Gütl am Sonntag (27.03.2022) im Schweizerischen Silvaplana nicht über Rang zwölf hinausgekommen. Beim Sieg des Norwegers Marcus Kleveland vergab der 21-Jährige eine bessere Platzierung mit zwei Fehlern im zweiten Lauf.

Gütl war in seinem zweiten Run lange gut unterwegs. Nach Platz elf im ersten Durchgang stürzte der Bischofswiesener aber am letzten Kicker bei einem Frontside 1440. So bekam er nur 24,60 Punkte. Tagessieger Marcus Kleveland aus Norwegen erhielt für seinen sauberen Lauf 91,60 Punkte. Gütl war zuletzt Anfang März im georgischen Bakuriani noch auf Rang drei gefahren.

Norwegischer Doppelerfolg

Die Plätze zwei und drei bei den Männern gingen an den Norweger Mons Roisland (90,20 Punkte) und Valentino Guseli aus Australien (89,40 Punkte). Mit Rang zwei sicherte sich Roisland den "Park and Pipe"-Gesamt-Weltcup der Big Air-, Halfpipe- und Slopestyle-Wettkämpfe. Bester der Disziplin Slopestyle war der Neuseeländer Tiarn Collins, der am Sonntag Siebter wurde.

Frauen: Gasser siegt

Bei den Frauen siegte die österreichische Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser (95,40 Punkte) vor Laurie Blouin aus Kanada (90,20 Punkte) und der Japanerin Kokomo Murasa (87,20 Punkte).



Murase gewann mit dem dritten Platz den Gesamt-Weltcup, die 17-Jährige hatte auch in der Slopestyle-Disziplin in dieser Saison die Nase vorn.

Vockensperger fehlt verletzt

Gütl war der einzige deutsche Starter, der es in Silvaplana ins Finale geschafft hatte. Annika Morgan (SC Miesbach) und Noah Vicktor (WSV Bischofswiesen) konnten sich in den Vorläufen nicht fürs Finale qualifizieren. Leon Vockensperger konnte seine Chance auf den Weltcup-Gesamtsieg nicht nutzen, da er sich im Trainig an der Schulter verletzte und operiert werden muss.

