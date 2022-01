Zwei deutsche Skicrosser im kleinen Finale

Am nächsten dran im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen war Daniela Maier. Die 25-Jährige vom SC Urach scheiterte in ihrem Halbfinale denkbar knapp und holte sich mit Rang zwei im kleinen Finale letztlich den sechsten Platz. Damit bleibt der dritte Rang vor zwei Wochen in Kanada ihre einziges Podium in dieser Saison.