Wüst erste Europameisterin bei Eisschnelllauf-EM

Auch Männer-Titel geht an die Niederlande

Auch bei den Männern ging der EM-Titel über 1.500 Meter an die Niederlande. Thomas Krol verpasste in 1:43,67 Minuten nur knapp den Bahnrekord und deklassierte die Konkurrenz förmlich. Silber holte sich der Russe Denis Juskow (+1,13 Sekunden), Bronze ging an den Niederländer Patrick Roest (+1,14 Sekunden)

Einziger deutscher Starter war Stefan Emele. Der Erfurter drückte seine persönliche Bestzeit um mehr als eine Sekunde auf 1:47,91 Minuten und wurde Der 23-Jährige war sein Rennen forsch angegangen und unterbot bis 1.100 Meter die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestzeiten. Auf der Schlussrunde musste er seinem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen.

Pechstein startet am Samstag

Am Samstag greift Claudia Pechstein ins EM-Geschehen ein. Die Berlinerin erlebt ihre Premiere bei einer Einzelstrecken-EM und tritt über 3.000 Meter sowie im Massenstart an Auch Uhrig und Dufter laufen die 3.000 Meter, dazu noch die 1.000 Meter und Uhrig zudem den Massenstart.

Beckert und Ihle verzichten auf Start

Bei den Herren setzt die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft überwiegend auf Nachwuchs-Akteure, während sich Patrick Beckert, Nico Ihle und Joel Dufter gezielt auf die Weltmeisterschaften in Salt Lake City im Februar vorbereiten.

dko/sid/dpa | Stand: 10.01.2020, 20:57