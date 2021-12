Eisschnellläufer Klein und Emele verpassen Aufstieg trotz Rekord

Stefan Emele und Moritz Klein haben trotz deutscher Rekordzeiten beim Weltcup der Eisschnellläufer in Salt Lake City den Aufstieg in die A-Gruppe der besten 20 über 1500 Meter knapp verpasst.

Der 25-jährige Emele belegte am Samstagabend (Ortszeit) auf dem Utah Olympic Oval über 1500 Meter in 1:44,423 Minuten den siebten Platz in der B-Gruppe. Mit seiner Zeit verbesserte er den kurz zuvor von seinem Erfurter Teamkollegen Klein aufgestellten deutschen Rekord von 1:44,510 Minuten, mit der er Achter wurde. Die alte Bestmarke von 1:45,03 Minuten hatte Robert Lehmann (Erfurt) 2009 ebenfalls in Salt Lake City aufgestellt.

Halbe Sekunde fehlt zum Glück

Um beim nächsten Weltcup am kommenden Wochenende im kanadischen Calgary in der A-Gruppe starten zu können und sich dort Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking zu erhalten, hätten Emele und Klein unter die ersten Drei kommen müssen. Dafür fehlte beiden jeweils rund eine halbe Sekunde.

Zweiter Platz im Team

Zum Abschluss des zweiten Wettkampftages belegte das Trio Michelle Uhrig (Berlin), Lea Sophie Scholz (Berlin) und Leia Behlau (Inzell) Platz zwei in der Mannschaftsverfolgung der B-Gruppe hinter China.