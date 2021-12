Eissprinter Dufter knapp über Rekord - Beckert 5.000-Meter-Achter

Der Inzeller lief am Freitag 34,41 Sekunden über 500 Meter und war damit nur 0,09 Sekunden langsamer als bei seinem Rekordrennen vor Wochenfrist in Salt Lake City.

Mit Platz 15 erfüllte Dufter zudem zur Hälfte die Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking. Nach den Nominierungskriterien ist dafür einmal ein Platz unter den besten Acht oder zweimal ein Rang unter den besten 15 nötig.

" Das war sehr gut von Joel ", lobte Bundestrainer Helge Jasch, der die Leistung umso höher bewertete, weil Dufter am Vortag im Training gestürzt war. " Joel hat aber die größte Chance, am Sonntag über 1.000 Meter die Olympia-Qualifikation zu schaffen ", sagte der Bundestrainer.

Über 5.000 Meter lief Patrick Beckert in 6:12,70 Minuten auf den achten Platz. Nach Platz sieben in der Vorwoche in Salt Lake City hat der Erfurter damit erneut die deutschen Nominierungskriterien erfüllt, nachdem er sich bereits über 10.000 Meter sicher für die Spiele in Peking qualifiziert hatte. In der Weltcup-Wertung verbesserte er sich auf den achten Rang.

Claudia Pechstein darf auf Olympia hoffen

Über die 3000 Meter der Frauen hat Claudia Pechstein als Fünte der B-Gruppe ihre Zeit zwar verbessert, für die Olympia-Qualifikation reicht das allerdings noch nicht. Die 49-Jährige hat am Sonntag (12.12.2021) im Massenstart ihre Chance, die internationale Norm noch zu erfüllen.