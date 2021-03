Das WM-Finalprogramm des deutschen Paares

Sportschau. . 08:25 Min. . Verfügbar bis 25.03.2022. Das Erste.

Die 20-jährige Annika Hocke und der 21-jährige Robert Kunkel starten auf dem 13. Rang in das Finale der Weltmeisterschaft in Stockholm. Mit einem gelungenen Programm können sie die deutsche Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking erreichen.