Eiskunstlauf-WM - Mischina/Galliamow holen Paarlauf-Titel

Anastasia Mischina/Aleksander Galliamow sicherten sich am Donnerstag (25.03.2021) in Stockholm mit 227,59 Punkten die Goldmedaille. Das russische Paar verwies bei ihrem WM-Debüt in der Globen-Arena die Olympia-Zweiten Sui Wenjing und Han Cong aus China sowie ihre Landsleute Alexandra Boikowa und Dimitri Koslowski auf die Plätze zwei und drei.

Hocke/Kunkel mit Sturz-Pech

Das Berliner Paar Annika Hocke und Robert Kunkel landete bei ihren ersten gemeinsamen Weltmeisterschaften auf Rang 13. Das bedeutete in der Endabrechnung einen Startplatz für die deutschen Paarläufer bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking geholt. "Die Platzierungen vor unserem Paar haben sich zu unseren Gunsten verschoben", erklärte die deutsche Sportdirektorin Claudia Pfeifer nach der Kür.

Von den Top-Paaren zeigten sich Hocke und Kunkel noch ein gutes Stück entfernt, doch nach einem beherzten Programm ernteten sie sogar von ihrer strengen Co-Choreographin Aljona Savchenko ein Lob - auch wenn die 20-jährige Hocke beim dreifachen Wurf-Lutz zu Fall kam. " Dieser Sturz hat gar nicht so sehr gestört, die Kür war trotzdem da ", sagte Olympiasiegerin Savchenko, die vom heimischen Oberstdorf aus den Wettkampf beobachtete.

Ihre Schützlinge gingen da härter mit sich ins Gericht. " Wir hätten noch mehr zeigen können. Es ärgert mich ein bisschen, dass uns das nicht gelungen ist ", sagte Hocke nach der Kür.

Rechnen für Olympia

Abgesehen vom ersten gemeinsamen WM-Auftritt lastete der olympische Qualifikationsdruck auf dem Duo. " Ich hatte etwas zittrige Beine, die ich bis zum Lauf nicht weggekriegt habe. " Partner Robert Hocke ging es nach der Kür nicht gut, er wurde kurz ärztlich betreut.

red/dpa/sid | Stand: 25.03.2021, 22:15