Die Bob-Jagd auf Francesco Friedrich beginnt aufs Neue

Der Ausnahme-Bob-Pilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg dominiert seit Jahren die Weltspitze und steht auch beim Weltcup-Auftakt in Innbruck-Igls als Top-Favorit am Start.

Holprige Vorbereitung - Bobs kommen mit Verzögerung

Die Vorbereitung auf den ersten Weltcup lief aber alles andere als reibungslos. Die Bobs fanden nach den Testrennen auf der Olympiabahn in China erst mit Verzögerung den Weg zurück zu den Sportlern. " Wir haben nach der Rückkehr aus Peking diesmal ziemlich lange warten müssen" , beschreibt Bundestrainer René Spies die Lage. Erst ging es mit Verzögerung in China los, weil in den Bobkisten Batterieren der Funkgeräte lagen, die dort nicht hingehörten und entdeckt wurden.



Dann blieb das Material nach der Landung in Frankfurt noch ein paar Tage liegen, weil es für die Verteilung der Cargo-Fracht offenbar nicht genug Leute gab. Spies: "Es waren aber nicht nur wir, sondern alle anderen internationalen Teams ebenso von der Verzögerung betroffen." Man sei zumindest froh, dass die Bobs rechtzeitig zum ersten Weltcup da sind.

Start mit Corona-Sorgen

Spies sorgt sich aktuell mehr um Corona-Ausfälle, denn die haben möglicherweise auch Auswirkungen auf die Olympia-Startplätze. Bis zum 16. Januar kann das deutsche Team noch den dritten Startplatz ergattern. "Wenn du einen positiven Fall hast und dir fehlen vielleicht zwei Weltcups, dann könnte es für uns schon kritisch werden, da wir für den dritten Startplatz unter den besten beiden Nationen sein müssen", erklärt er.

Vorteil Friedrich - Doppelsieg auf der Olympiabahn

Sicher gesetzt für den Saison-Höhepunkt ist Francesco Friedrich. Dass auch in dieser Saison kein Weg am Pirnaer vorbeiführen wird, zeigte er eindrucksvoll bei den Testrennen auf der Olympiabahn. Alles war neu und doch wie immer, denn am Ende hieß der Sieger Francesco Friedrich.

Es gab zwei Rennen und beide gewann der Dominator, der den Schlitten sowohl im Zweier- als auch im Viererbob in Yanqing am schnellsten durch den Eiskanal steuerte. Im Vierer verwies er seinen deutschen Teamgefährten Johannes Lochner (Stuttgart) mit 0,30 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Platz drei belegte das lettische Team von Oskars Kibermanis vor dem Kanadier Justin Kripps.