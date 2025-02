Zeitplan, Kader, Favoriten Biathlon - Alles zur Junioren-WM in Östersund Stand: 15.02.2025 13:32 Uhr

Nach den arrivierten Athleten sucht nun der Biathlon-Nachwuchs seine besten Skijägerinnen und Skijäger. Die Sportschau ist mit dabei und überträgt alle Rennen der Junioren-WM im Livestream. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Titelkämpfe gibt es hier.

Wann und wo findet die Biathlon-Junioren-WM statt?

In der letzten Februar-Woche trifft sich die Elite des Biathlon-Nachwuchses in Östersund für seine internationalen Titelkämpfe. Zum zweiten Mal nach 2010 findet die Junioren-WM in Schweden statt, vor 15 Jahren war man allerdings in Torsby zu Gast.

Östersund ist als etablierter Weltcup-Standort erfahren im Umgang mit Biathlon-Wettbewerben, auch die "große WM" hat im Zentrum des skandinavischen Landes schon drei Mal (1970, 2008 und 2019) stattgefunden.

Wer darf teilnehmen?

Gemeinsam mit der Junioren-WM werden in Östersund auch die Titelkämpfe im Jugendbereich ausgetragen. Die Junioren sind dabei die Klasse U22, sie kommen aus den Jahrgängen 2003 bis 2005. Die Jugend gilt als U19-Klasse der Jahrgänge 2006 bis 2009. Dabei ist den Jugendlichen auch gestattet, in der Juniorenklasse an den Start zu gehen. Allerdings dürfen sie dann in den Einzelwettbewerben nicht zurückwechseln.

Wie viele Entscheidungen gibt es?

In beiden Altersgruppen gibt es jeweils neun Entscheidungen. Neben den Individualdisziplinen Einzel, Sprint und Massenstart werden Medaillen in der Mixed-Staffel und der regulären Staffel vergeben.

Zeitplan von Östersund Datum Entscheidung Auf Sportschau.de Mi., 26. Februar 13:00 Uhr: Einzel Jugend (w) 10 km

16:45 Uhr: Einzel Jugend (m) 12,5 km Do., 27. Februar 10:45 Uhr: Einzel Juniorinnen 12,5 km Livestream 14:30 Uhr: Einzel Junioren 15 km Livestream Fr., 28. Februar 12:30 Uhr: Mixed-Staffel Jugend 4x6 km 16:00 Uhr: Mixed-Staffel Junioren 4x6 km Livestream Sa., 1. März 12:00 Uhr: Sprint Jugend (w) 6 km

15:20 Uhr: Sprint Jugend (m) 7,5 km So., 2. März 12:00 Uhr: Sprint Juniorinnen 7,5 km Livestream 15:20 Uhr: Sprint Junioren 10 km Livestream Mo., 3. März 10:30 Uhr: Massenstart Jugend (w) 9 km

11:30 Uhr: Massenstart Jugend (m) 12 km 14:40 Uhr: Massenstart Juniorinnen 9 km Livestream 15:40 Uhr: Massenstart Junioren 12 km Livestream Di., 4. März 11:30 Uhr: Staffel Jugend (w) 3x6 km

15:00 Uhr: Staffel Jugend (m) 3x7,5 km Mi., 5. März 9:30 Uhr: Staffel Juniorinnen 4x6 km Livestream 12:45 Uhr: Staffel Junioren 4x7,5 km Livestream

Wie lief es bei den vergangenen Weltmeisterschaften?

Das deutsche Team wurde vor einem Jahr in Otepää hinter Norwegen die zweiterfolgreichste Nation. Im Juniorenbereich wurden in Estland vier Goldmedaillen gesammelt, dazu kam eine weitere bei den Jugendlichen. Alma Siegismund war im Jugend Einzel erfolgreich. Leonhard Pfund entschied das Einzel der Junioren für sich. Zudem sammelten Julia Tannheimer (Einzel Juniorinnen) und Julia Kink (Massenstart Juniorinnen) Gold in einem Individualwettbewerb sowie gemeinsam mit Alina Nußbicker und Marlene Fichtner in der Staffel.

"Wir hatten letztes Jahr eine sehr erfolgreiche JWM und möchten da gerne dran anknüpfen" , lautet entsprechend die Hoffnung von Mark Hoffmann, dem Nachwuchskoordinator beim Deutschen Skiverband (DSV). Neben den fünf Titeln gab es zudem jeweils zwei Mal Silber und Bronze.

Wer ist dabei im DSV-Junioren-Aufgebot?

Mit insgesamt vier Athletinnen und fünf Athleten tritt der DSV bei der Junioren an. Betreut wird der Nachwuchs von Alexander Wolf und Marko Danz. Zudem ist mit Andi Stitzl, ein weiteres bekanntes DSV-Gesicht im Trainerstab dabei. Der langjährige Co-Trainer von Mark Kirchner ist für den Laufbereich zuständig.

Leonhard Pfund hatte seinen Startplatz durch den erwähnten Sieg im Vorjahr sicher. Linus Kesper, Fabian Kaskel und Elias Seidl haben sich über ihre Leistungen im Junioren-Cup ihre Teilnahme verdient. Karl Julian Schütze hatte zuletzt bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften (DJM) eine starke Form zeigt und sich so sein Ticket gesichert. Bei den Juniorinnen hatten Charlotta de Buhr, Charlotte Gallbronner, Lea Zimmermann und Alma Siegismund jeweils in bei den verschiedenen Stationen des Juniorencups in Ridnaun und Jakuszyce gute Leistungen gezeigt und diese Form bei den nationalen Meisterschaften bestätigt.

Rein vom Alter hätten auch Julia Tannheimer oder Julia Kink noch an den Start gehen können. Die Doppelweltmeisterinnen von 2024 sind aber fester Teil des Weltcups, deshalb macht eine Teilnahme an der Junioren-WM aus trainingstaktischen Gründen keinen Sinn. Gerade für Tannheimer, die auch bei der regulären WM im Einsatz ist, dient die Woche zur Regeneration und Vorbereitung auf die abschließenden drei Weltcup-Stationen in Nove Mesto, Pokljuka und Oslo.

Männer: Fabian Kaskel, Linus Kesper, Leonhard Pfund, Karl Julian Schütze, Elias Seidl

Frauen: Charlotta de Buhr, Charlotte Gallbronner, Alma Siegismund, Lea Zimmermann

Wer sind die Favoriten?

Noch sind die finalen Teilnehmerlisten der verschiedenen Nationen nicht da, es wird sicherlich auch davon abhängen, wie viele der Nachwuchs-Aktiven etwa aus dem IBU-Cup oder gar aus dem Weltcup teilnehmen werden. Mit Isak Frey wird ein ganz heißer Goldkandidat auf jeden Fall fehlen. Der 21-Jährige, der in diesem Winter den IBU-Cup dominiert und als legitimer Nachfolger von Johannes Thingnes Bö gilt, verzichtet laut dem norwegischen Trainer Siegfried Mazet auf eine Teilnahme.

So werden in erster Linie natürlich die stärksten Jung-Skijäger der Saison die größten Hoffnungen auf die Medaillen haben. Der Pole Grezegorz Galica führt etwa beim männlichen Nachwuchs die Junioren-Cup-Gesamtwertung an, vor Matija Legovic aus Kroatien. Aber auch Kesper (Dritter in der Gesamtklassement), Kaskel (5.) und Elias können sich Chancen ausrechnen.

Bei den Juniorinnen dominieren die Italienerinnen den Junioren-Cup mit vier Athletinnen unter den besten sechs und haben so gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Zimmermann als Gesamtfünfte und Sigismund als -siebte wollen sich ebenfalls vorne zeigen.

Wie kann man die Biathlon-Junioren-WM bei sportschau.de verfolgen?

Die Sportschau bietet zu allen Rennen der Junioren und Juniorinnen einen Livestream an. Kommentiert werden die Übertragungen von Christian Dexne. Zudem wird es im Nachgang Artikel zu den Wettbewerben geben.